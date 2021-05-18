Baskil'de kayısı ekili alan yandı
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Baskil'de kayısı ekili alan yandı

Baskil'de kayısı ekili alan yandı
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaplan - Haberler | Güncel

Baskil ilçesinin Hacımehmetli köyünde kayısı ekili alanda çıkan yangın söndürüldü.

Baskil ilçesinin Hacımehmetli köyünde kayısı ekili alanda çıkan yangın söndürüldü.

Hacımehmetli köyünde kayısı ekili alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, itfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle söndürüldü.

Köy muhtarı Yılmaz Yağır, "Kayısı bahçesi yandı. En büyük tesellimiz can kaybının olmamasıdır. Çok geçmiş olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaplan

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