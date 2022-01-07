Basketbol: Haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi'nde 16'ncı hafta maçları yapılacak, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13'üncü hafta maçları tamamlanacak. Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 15'inci hafta maçları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Gaziantep Basketbol (Prof. Dr. Veysel Eroğlu))

15.30 TOFAŞ-Türk Telekom (TOFAŞ)

18.00 Pınar Karşıyaka-Aliağa Petkim (Mustafa Kemal Atatürk)

20.15 Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka (Ülker Spor ve Etkinlik)

9 Ocak Pazar:

18.00 Beşiktaş Icrypex-Bahçeşehr Koleji (Akatlar Spor ve Kültür)

20.15 Galatasaray Nef-Büyükçekmece Basketbol (Sinan Erdem)

Öte yandan ligde bu hafta oynanması gereken Semt77 Yalovaspor-Frutti Extra Bursaspor ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Anadolu Efes karşılaşmaları ertelendi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 Çankaya Üniversitesi-BOTAŞ (Ankara)

16.30 Fenerbahçe Safiport-UMF Yapı İzmit Belediyespor (Metro Enerji)

9 Ocak Pazar:

13.30 ÇBK Mersin Yenişehir Belediye-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Edip Buran)

14.00 Antalya 07 Basketbol-Elazığ İl Özel İdare (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

12 Ocak Çarşamba:

17.00 Galatasaray-Bellona Kayseri Basketbol (Şehit Mustafa Özel)

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

18.00 Finalspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Naim Süleymanoğlu)

Yarın:

15.45 Mamak Belediyespor-TED Ankara Kolejliler (Mamak Belediyesi)

17.30 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor (Altındağ Atatürk)

9 Ocak Pazar:

14.00 Fethiye Belediyespor-Sigortam.Net (Fethiye Beşkaza)

15.45 Samsunspor-Akran Gemlik Basketbol (Mustafa Dağıstanlı)

17.30 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Akhisar Belediye Basketbol (Edip Buran)

Ligde bu hafta oynanması gereken HDI Sigorta Antalya Güneşi-OGM Ormanspor ve Manisa Büyükşehir Belediyespor-Beysu Konyaspor maçları ertelendi.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri

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