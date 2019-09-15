Basketbol: Gloria Kupası

Erkek basketbol takımları arasında Antalya'da düzenlenen Gloria Kupası'nda Litvanya temsilcisi Zalgiris, TOFAŞ'ı 100-95 yendi.

15.09.2019 15:50
Basketbol: Gloria Kupası

Erkek basketbol takımları arasında Antalya'da düzenlenen Gloria Kupası'nda Litvanya temsilcisi Zalgiris, TOFAŞ'ı 100-95 yendi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sport Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen turnuvanın son gününde TOFAŞ ile Zalgiris karşı karşıya geldi.

Maçın ilk periyodu 25-19 TOFAŞ üstünlüğü ile biterken, Zalgiris devreyi 51-50 önde kapattı.

TOFAŞ, üçüncü periyodu 81-73 önde geçerken, son çeyrekte üstünlüğü ele geçiren Zalgiris, maçı 100-95 kazandı.

Bu sonuçla Zalgiris turnuvayı beşinci, TOFAŞ ise altıncı tamamladı.

Kaynak: AA
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