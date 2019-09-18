Basketbol: 2. TÜBAD Doğan Hakyemez Gençler Turnuvası
Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) tarafından ikincisi düzenlenen Doğan Hakyemez Gençler Turnuvası İstanbul'da başladı.
Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) tarafından ikincisi düzenlenen Doğan Hakyemez Gençler Turnuvası İstanbul'da başladı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda gençler kategorisinde düzenlenen turnuvanın ilk gününde Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka ve Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka maçları oynandı.
Günün ilk maçında Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka'yı 81-73 mağlup ederek ilk finalist oldu. İkinci maçta ise Anafolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı 93-71 mağlup ederek sarı-lacivertlilerin rakibi oldu.