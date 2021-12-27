Başkentte Seğmenler Kortej Yürüyüşü düzenlendi

ULUS, BARTIN (AA) - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümünü nedeniyle, "Seğmenler Kortej Yürüyüşü" düzenlendi.

Ankara'da faaliyette bulunan Seğmen Dernekleri ile Başkent Ankara Meclisi ortak organizasyonuyla tarihi Ankara Garı önünden başlayan yürüyüş, Ulus Atatürk Anıtı önünde sona erdi.

Zeybeklerin kortejine, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, çok sayıda dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşunun yanı sıra Ankaralılar katıldı.

Yürüyüşte kılıçlarla zeybek oynayan Seğmenler, Ankara'nın simgesi haline gelen misket ve hüdayda eşliğinde halk oyunları sergiledi.

Yürüyüş sonrası Ulus'taki Atatürk anıtı önünde toplanan Seğmenler, burada da bir süre gösteri sergiledi.

Etkinlik dolayısıyla açıklama yapan Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan, 27 Aralık 1919'un ülke açısından son derece önemli bir tarih olduğunu vurguladı.

AK Parti Ankara Milletvekili Ceylan ise "102 yıldan bu yana Gazimizin Ankara'ya gelişini coşkuyla kutuluyoruz, kutlamaya devam edeceğiz." dedi.

Ceylan, etkinliğe katılımın salgın nedeniyle az olduğunu, sonraki yıllarda kutlamaların coşkuyla yapılacağına inandığını söyledi.