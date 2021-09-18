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Başkentte kadın basketbol turnuvası

AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Başkentte kadın basketbol turnuvası

Çankaya Üniversitesi 25. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ankara'da "25. Yıl Kadın Basketbol Turnuvası" düzenleyecek.

Çankaya Üniversitesi 25. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ankara'da "25. Yıl Kadın Basketbol Turnuvası" düzenleyecek.

Balgat Olimpik Spor Salonu'nda 20-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek turnuvada, Çankaya Üniversitesi, OGM Ormanspor, BOTAŞ ve Antalya 07 Kadın Basketbol takımları mücadele edecek.

Turnuvada maç programı şöyle:

20 Eylül Pazartesi:

14.00/ OGM Ormanspor-BOTAŞ

16.30/ Çankaya üniversitesi - Antalya 07 Basketbol

21 Eylül Salı:

14.00/ BOTAŞ – Çankaya Üniversitesi

16.30/ Antalya 07 Basketbol-OGM Ormanspor

22 Eylül Çarşamba:

14.00/ Antalya 07 Basketbol-BOTAŞ

16.30 Çankaya Üniversitesi-OGM Ormanspor

AA / Musa Samur - Spor Haberleri
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