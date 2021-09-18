Başkentte kadın basketbol turnuvası
AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Çankaya Üniversitesi 25. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ankara'da "25. Yıl Kadın Basketbol Turnuvası" düzenleyecek.
Çankaya Üniversitesi 25. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ankara'da "25. Yıl Kadın Basketbol Turnuvası" düzenleyecek.
Balgat Olimpik Spor Salonu'nda 20-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek turnuvada, Çankaya Üniversitesi, OGM Ormanspor, BOTAŞ ve Antalya 07 Kadın Basketbol takımları mücadele edecek.
Turnuvada maç programı şöyle:
20 Eylül Pazartesi:
14.00/ OGM Ormanspor-BOTAŞ
16.30/ Çankaya üniversitesi - Antalya 07 Basketbol
21 Eylül Salı:
14.00/ BOTAŞ – Çankaya Üniversitesi
16.30/ Antalya 07 Basketbol-OGM Ormanspor
22 Eylül Çarşamba:
14.00/ Antalya 07 Basketbol-BOTAŞ
16.30 Çankaya Üniversitesi-OGM Ormanspor
AA / Musa Samur - Spor Haberleri