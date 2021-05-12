Başkent'te peyzaj çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Başkent'te peyzaj çalışmaları hız kesmeden devam ediyor Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde peyzaj ve temizlik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Başkent'te peyzaj çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde peyzaj ve temizlik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi kent estetiği kadar bakımlı ve temiz bir kent hedefiyle yeşil alanlar başta olmak üzere orta refüjlerde bakım, temizlik ve peyzaj çalışmalarına devam ediyor. ANFA Genel Müdürlüğüne bağlı 110 personel tam kapanma döneminde Konya Yolu'nda yer alan 5 kilometrelik orta refüjde çapalama, bakım ve damla sulama sistemi çalışması ile 150 bin adet çiçek dikimi gerçekleştirdi.

Konya Yolu'da 5 kilometrelik orta refüje 150 bin adet gül ve ılgın dikildi

Konya Yolu üzerinde Kepekli dönüşü ve Gölbaşı arasındaki 5 kilometrelik orta refüjde çapalama, bakım, bitki ve çiçek dikimi ile damla sulama sistemi çalışması yapan 110 kişilik ANFA ekibi, bu alanda 150 bin adet gül ve ılgını toprakla buluşturdu.

Havaların ısınmasıyla birlikte yeşil alanlarda toprak zeminleri çapalayarak peyzaj düzenlemesine uygun hale getirdiklerini söyleyen Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, "Bu alan çok meyilli ayrıca boğaz olması ve tuzlama yapılması nedeniyle yıllardır bitki dikilen ama sonuç alınamayan bir alan. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çalışmalarımızı burada yoğunlaştırdık. ANFA Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğu verimli çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Bu alana ağırlıklı olarak tuza en dayanıklı olan Ilgın bitkisi dikiyoruz. Toprak içine gömülmüş eski beton bariyerler de vardı ve bu alanı önce temizledik. Damla sulama sistemi de kuruyoruz. Daha önce buralarda çalışmalar yapılırken maalesef ölümlü iş kazaları ile karşılaşıyorduk. Şimdi bariyerin kenarına aynı zamanda alta naylon ve çulha sererek üzerine ponza taşı dökerek personelimizin de rahatça çalışacağı bir bariyer bırakıyoruz ve bu çalışmayı da bayrama kadar tamamlamayı düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER