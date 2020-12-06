Başkent'te cadde ve sokaklar kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı

Başkent'te cadde ve sokaklar kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı Covid-19 pandemisinde son zamanlarda vakaların artış trendini sürdürmesi üzerine tüm yurtta hafta sonunu kapsayan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti.

Başkent'te cadde ve sokaklar kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı

ANKARA - Covid-19 pandemisinde son zamanlarda vakaların artış trendini sürdürmesi üzerine tüm yurtta hafta sonunu kapsayan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. Bu kapsamda Cuma akşamı başlayan 56 saatlik kısıtlamanın ikinci gününde Ankara halkı kısıtlamaya uydu.

Cuma akşamı saat 21.00 itibariyle başlayan kısıtlamayla birlikte, tüm kentlerde üst düzey önlemler alınırken, Başkent Ankara'da da caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü. Kentin en işlek caddeleri ve sokakları tamamen boşalırken, sadece çalışma zorunluluğu olanlar ve genelge ile izin verilenlerin dışında sokağa kimse çıkmadı. Güvenlik güçleri de kentin belirli bölgelerinde uygulama noktaları oluştururken, trafikteki az sayıda araç durdurularak kontrol edildi.

Başkent'in en işlek noktalarından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Ulus Heykel Meydanı, Bentderesi Dolmuş Durakları gibi yerlerin yanı sıra hafta sonları yoğunluğun olduğu Kuğulu Park gibi mekanlar da bomboş kaldı. Sokaklar güvercinler ve sokak hayvanlarının oldu. Cuma akşamı 21.00'da başlayan kısıtlama Pazartesi sabah 05.00'de son buluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU ŞİMŞEK