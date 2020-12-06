Başkent'te cadde ve sokaklar kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Başkent'te cadde ve sokaklar kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı

06.12.2020 16:26 | Son Güncelleme: 06.12.2020 17:24

Başkent'te cadde ve sokaklar kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı Covid-19 pandemisinde son zamanlarda vakaların artış trendini sürdürmesi üzerine tüm yurtta hafta sonunu kapsayan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti.

Başkent'te cadde ve sokaklar kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı

ANKARA - Covid-19 pandemisinde son zamanlarda vakaların artış trendini sürdürmesi üzerine tüm yurtta hafta sonunu kapsayan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. Bu kapsamda Cuma akşamı başlayan 56 saatlik kısıtlamanın ikinci gününde Ankara halkı kısıtlamaya uydu.

Cuma akşamı saat 21.00 itibariyle başlayan kısıtlamayla birlikte, tüm kentlerde üst düzey önlemler alınırken, Başkent Ankara'da da caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü. Kentin en işlek caddeleri ve sokakları tamamen boşalırken, sadece çalışma zorunluluğu olanlar ve genelge ile izin verilenlerin dışında sokağa kimse çıkmadı. Güvenlik güçleri de kentin belirli bölgelerinde uygulama noktaları oluştururken, trafikteki az sayıda araç durdurularak kontrol edildi.

Başkent'in en işlek noktalarından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Ulus Heykel Meydanı, Bentderesi Dolmuş Durakları gibi yerlerin yanı sıra hafta sonları yoğunluğun olduğu Kuğulu Park gibi mekanlar da bomboş kaldı. Sokaklar güvercinler ve sokak hayvanlarının oldu. Cuma akşamı 21.00'da başlayan kısıtlama Pazartesi sabah 05.00'de son buluyor.

Başkent'te cadde ve sokaklar kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı
Başkent'te cadde ve sokaklar kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı
Başkent'te cadde ve sokaklar kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı
Başkent'te cadde ve sokaklar kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı
Başkent'te cadde ve sokaklar kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı
Başkent'te cadde ve sokaklar kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı
Başkent'te cadde ve sokaklar kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı
Başkent'te cadde ve sokaklar kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı
Başkent'te cadde ve sokaklar kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı
Başkent'te cadde ve sokaklar kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı
Başkent'te cadde ve sokaklar kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı
Başkent'te cadde ve sokaklar kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı
Başkent'te cadde ve sokaklar kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı
Başkent'te cadde ve sokaklar kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı
Başkent'te cadde ve sokaklar kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı
Başkent'te cadde ve sokaklar kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı
Başkent'te cadde ve sokaklar kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı
Başkent'te cadde ve sokaklar kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU ŞİMŞEK

İlgili Haberler

Cadde ve sokaklar kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı
Cadde ve sokaklar kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı
Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de caddeler boş kaldı
Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de caddeler boş kaldı
Tarihi yerler kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı
Tarihi yerler kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Yaşar Güler Donald Trump Fahrettin Koca
Magazin Cansu Dere Yıldız Tilbe Demet Akalın Pelin Karahan
Spor Falcao Okan Buruk Gökhan Gönül Josef De Souza Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Bursa Deprem Antalya Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkent'te cadde ve sokaklar kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 17:24:29. #1.15#
title