Başkent EDAŞ, Zonguldak ve Bartın'daki elektrik kesintilerini giderdi

Batı Karadeniz'de etkili olan yoğun fırtına ve kar yağışı sebebiyle Zonguldak ve Bartın'ın bazı bölgelerinde yaşanan elektrik kesintileri Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ) ekiplerinin aralıksız çalışmasıyla giderildi.

Batı Karadeniz'de etkili olan yoğun fırtına ve kar yağışı sebebiyle Zonguldak ve Bartın'ın bazı bölgelerinde yaşanan elektrik kesintileri Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ) ekiplerinin aralıksız çalışmasıyla giderildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, pazar gününden bu yana süren çalışmalara destek vermek üzere 9 ilden gelen 207 kişilik ekip, 99 araç, 9 jeneratör ve 15 iş makinesi ile bölgedeki elektrik kesintilerine müdahale etmek için aralıksız çalıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Süleyman Samsa, tüm ekiplere zor şartlarda fedakarca çalıştıkları için teşekkür ederek, "Bu yoğun çalışmalar süresince sahadaki öngörülebilir olan veya olmayan birçok tehlikeye rağmen operasyonumuzu kazasız belasız atlatmak en büyük mutluluk kaynağımız." ifadelerini kullandı.

Zonguldak ve Bartın illerindeki yoğun kar yağışı ve fırtınanın etkilerini en kısa sürede gidermeye ve enerji arzını yeniden sağlamaya odaklandıklarını aktaran Samsa, "Gayemize ulaşana dek, enerjisiz kalanların dertleriyle dertlenip, enerjiye kavuşturduğumuz müşterilerimizle sevindik. Çabamızda bizlerle iş birliği içerisinde yol alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla, değerli yöneticilerine teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow