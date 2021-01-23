Başkent EDAŞ, Zonguldak ve Bartın'daki elektrik kesintilerini giderdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Başkent EDAŞ, Zonguldak ve Bartın'daki elektrik kesintilerini giderdi

23.01.2021 12:37 | Son Güncelleme: 23.01.2021 12:37
Başkent EDAŞ, Zonguldak ve Bartın'daki elektrik kesintilerini giderdi

Batı Karadeniz'de etkili olan yoğun fırtına ve kar yağışı sebebiyle Zonguldak ve Bartın'ın bazı bölgelerinde yaşanan elektrik kesintileri Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ) ekiplerinin aralıksız çalışmasıyla giderildi.

Batı Karadeniz'de etkili olan yoğun fırtına ve kar yağışı sebebiyle Zonguldak ve Bartın'ın bazı bölgelerinde yaşanan elektrik kesintileri Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ) ekiplerinin aralıksız çalışmasıyla giderildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, pazar gününden bu yana süren çalışmalara destek vermek üzere 9 ilden gelen 207 kişilik ekip, 99 araç, 9 jeneratör ve 15 iş makinesi ile bölgedeki elektrik kesintilerine müdahale etmek için aralıksız çalıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Süleyman Samsa, tüm ekiplere zor şartlarda fedakarca çalıştıkları için teşekkür ederek, "Bu yoğun çalışmalar süresince sahadaki öngörülebilir olan veya olmayan birçok tehlikeye rağmen operasyonumuzu kazasız belasız atlatmak en büyük mutluluk kaynağımız." ifadelerini kullandı.

Zonguldak ve Bartın illerindeki yoğun kar yağışı ve fırtınanın etkilerini en kısa sürede gidermeye ve enerji arzını yeniden sağlamaya odaklandıklarını aktaran Samsa, "Gayemize ulaşana dek, enerjisiz kalanların dertleriyle dertlenip, enerjiye kavuşturduğumuz müşterilerimizle sevindik. Çabamızda bizlerle iş birliği içerisinde yol alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla, değerli yöneticilerine teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Engin Altay Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Aleyna Tilki Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ali Şansalan Gökhan Gönül Stjepan Tomas İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Tokat Ankara Mesut Özil Zeytinyağı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkent EDAŞ, Zonguldak ve Bartın'daki elektrik kesintilerini giderdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 12:40:30. #1.16#
title