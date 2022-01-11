Başkent EDAŞ, Bozkurt'un İnceyazı köyüne 3 milyon liralık şebeke yatırımı yaptı - Haberler Ekonomi
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Başkent EDAŞ, Bozkurt'un İnceyazı köyüne 3 milyon liralık şebeke yatırımı yaptı

Başkent EDAŞ, Bozkurt'un İnceyazı köyüne 3 milyon liralık şebeke yatırımı yaptı
AA / Nuran Erkul Kaya - Haberler | Ekonomi

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ), 3 milyon liralık yatırımla Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine bağlı İnceyazı köyündeki trafo sayısını beşe çıkardı.

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ), 3 milyon liralık yatırımla Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine bağlı İnceyazı köyündeki trafo sayısını beşe çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Başkent EDAŞ yatırım projeleri kapsamında, başta elektrik hatlarının yer altına alınması olmak üzere şebeke yenileme çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor.

Başkent EDAŞ, yatırım projelendirmesi dahilinde, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine bağlı İnceyazı köyünde iki adet olan trafo sayısını beşe çıkararak bölgedeki gerilim düşüşü problemlerini giderdi.

İnceyazı köyünün enerji aldığı Bozkurt Uluköy Kök-Darsu Kök enerji nakil hattının yüksek gerilim bağlantı noktalarının, yeni tesis edilen enerji nakil hattı üzerine taşınmasıyla tamamlanan projede 282 demir direk, 10 kilometre de alçak gerilim ve orta gerilim şebeke tesisi ile kesintisiz ve kaliteli enerji temini sağlandı.

AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi Haberleri

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