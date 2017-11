Başkanlar Büyükliman'da Buluştu

Giresun'un Eynesil İlçesi Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu ve Dereli İlçesi Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta'yı makamında ziyaret ettiler.



Bütün çevre belediyelerle çok iyi ilişkiler içerisinde olduklarını ifade eden Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, "Tüm belediye başkanı arkadaşlarımla birlikte ilçelerimize hizmet etmek için yoğun bir gayret gösteriyoruz. Zaman zaman fırsat buldukça bir araya gelerek hizmetlerimizle alakalı karşılıklı görüş alışverişinde bulunuyoruz. Eynesil İlçemizin Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu ve Dereli İlçemizin Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu'na ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



Eynesil Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu ise Vakfıkebir'in bölgenin merkezi olduğunu, Vakfıkebir Belediye Başkanının da bu bakımdan çok önemli bir misyon üstlendiğini ifade ederek "Vakfıkebir Belediye Başkanımız Muhammet Balta bu sorumluluğun bilincinde her zaman bizleri güler yüzle karşılayarak çok iyi ağırlıyor. Büyükliman Yöresi'nin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Her zaman birlik ve beraberlik içerisinde kardeş belediyeler olarak yardımlaşıyoruz. Başkanımıza bizlere gösterdiği yakın ilgi ve alaka dolayısıyla teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - TRABZON