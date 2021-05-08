Başkanı Örki; "Her günü annelerimize anneler günü gibi yaşatmalıyız"
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Başkanı Örki; "Her günü annelerimize anneler günü gibi yaşatmalıyız"

Başkanı Örki; 'Her günü annelerimize anneler günü gibi yaşatmalıyız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan Anneler Günü ile ilgili Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki; "Hayattaki en değerli varlığımız olan annelerimizin fedakarlıklarını bir güne sığdırmak imkansız. Her günü annelerimize anneler günü gibi yaşatmalıyız" dedi.

Her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan Anneler Günü ile ilgili Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki; "Hayattaki en değerli varlığımız olan annelerimizin fedakarlıklarını bir güne sığdırmak imkansız. Her günü annelerimize anneler günü gibi yaşatmalıyız" dedi.

Milli mücadelenin sembollerinden olan Nene Hatun'un 1955 senesinde "yılın annesi" seçilmesinden sonra ülkemizde her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü Anneler Günü olarak kutlanmaya başladı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, anneler günü ile ilgili olarak bir mesaj yayımladı. "Annelerimizi yılda bir gün değil her gün hatırlamalıyız" diyen Başkan Örki; "Anneler, bir bireyin yetiştirilmesinde en önemli görevi üstlenen maneviyatı ile hiçbir ölçü kalıbına sığmayan sevgisiyle emekleri yadsınamayacak kişilerdir. Annelerimizi, babalarımızı sadece bir günde değil hayatımız boyunca hatırlamak biz evlatların görevidir. Evlatlar olarak bizlere düşen görev, annelerimizi her gün arayıp sorarak, hayatlarını güzelleştirmek, gül yüzlerini güldürmektir. Annelerimizin bizlere verdiği sonsuz sevgi ve emeği gelecek kuşaklara aktarabilmek bizlerin en önemli görevleri arasında yer alıyor. Bu duygu ve düşüncelerle, başta kendi annem, eşim, şehit ve gazilerimizin bizlere emaneti olan kıymetli anneleri olmak üzere karşılıksız sevgi, hoşgörü, fedakarlık, özveri ve emeğin simgesi tüm kadınlarımızın anneler gününü kutluyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

Başkanı Örki; 'Her günü annelerimize anneler günü gibi yaşatmalıyız'
Başkanı Örki; 'Her günü annelerimize anneler günü gibi yaşatmalıyız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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