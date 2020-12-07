Başkandan esnaf ziyareti
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Başkandan esnaf ziyareti

07.12.2020 21:10 | Son Güncelleme: 07.12.2020 21:15
Başkandan esnaf ziyareti

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Uzun Zeybek Sokak'ta yer alan esnafları ziyaret etti.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Uzun Zeybek Sokak'ta yer alan esnafları ziyaret etti.

Esnaflar, Başkan Işık'a ziyaret için teşekkür ederek taleplerini dile getirme fırsatı buldular.

Mahalle gezilerinin yanında esnaf ziyaretlerini de gerçekleştiren Kütahya Belediye Başkanı Işık, Ali Paşa Mahallesi Uzun Zeybek Sokak'ta yer alan esnafları ziyaret etti.

Işık, ziyarette Balıkçı Bıçak markası ile Kütahya'yı Türkiye'ye ve dünyaya tanıtan Burak ve Murat Yılmaz kardeşlerin yaptığı özel tasarım bıçakları inceledi.

Başkan Işık, Kütahya'nın çini motif desenlerini bıçaklara işleyerek Kütahya'nın tanıtımına katkı sağlayan genç işletmecilerin yaptıkları özel bıçakları inceleyerek işlerinde başarılar diledi. - KÜTAHYA

Başkandan esnaf ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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