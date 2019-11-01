Başkan Zolan: "Türkiye'nin dış ticaret açığını sağlayan en önemli unsur enerji"

01.11.2019 13:43

Enerji Kentleri Birliği Meclis ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye'nin dış ticaret açığını sağlayan en önemli unsurun enerji olduğunu kaydederek, "Son dönemlerde hükümetimizin yapmış olduğu teşviklerle milli enerjimize yönelme noktasında çalışmalar gerçekleşiyor. Bugün yenilenebilir enerji kaynaklarıyla kendi enerjimizi sağlamaya başladık. Daha da fazla olsun istiyoruz" dedi.



Enerji Kentleri Birliği Meclis Toplantısı, Birlik Başkanı ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında Afyonkarahisar'da yapıldı. Birliğin yenilenebilir enerji kaynaklarının tümünü kapsar hale geldiğini vurgulayan Başkan Osman Zolan, belediyelere yenilenebilir enerji kaynakları kullanmaları konusunda yol gösterici olacaklarını söyledi.



1997 yılında Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği adıyla kurulmasının ardından geçtiğimiz haziran ayında, tüm yenilenebilir enerji kaynaklarını kapsaması nedeniyle isim değişikli yapan Enerji Kentleri Birliği, 'Ekim Ayı Meclis Toplantısı' Afyonkarahisar'da yapıldı.



Toplantıya, Enerji Kentler Birliği Başkanı ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı. Enerji Kentleri Birliği Başkanı Osman Zolan, açılış konuşmasında toplantıya iştirak eden tüm katılımcılara teşekkür etti. Hayatın devamı için enerjinin çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Günlük hayatımıza baktığımızda enerjiyi en üst seviyede kullanıyoruz. Ülkemiz açısından enerji kaynaklarını değerlendirdiğimizde ise maalesef arzu edilen noktada değiliz ve dışa bağımlı diyebileceğimiz bir konumdayız" dedi.



"Dış ticaret açığını sağlayan en önemli unsur enerji"



Türkiye'nin dış ticaret açığını sağlayan en önemli unsurun enerji olduğunu anlatan Başkan Osman Zolan, "Son dönemlerde hükümetimizin yapmış olduğu teşviklerle milli enerjimize yönelme noktasında çalışmalar gerçekleşiyor. Bugün yenilenebilir enerji kaynaklarıyla kendi enerjimizi sağlamaya başladık. Türkiye'de düne kadar güneş enerjisi ile ilgili herhangi bir çalışma yokken bugün hemen hemen her şehirde güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, biyogazla ilgili çalışmalar var. Ayrıca yıllardan beri yer altında duran jeotermalin enerjide kullanılması noktasında yoğun çalışmalar yapılıyor. Daha da fazla olsun istiyoruz.



Kendi öz kaynaklarımızı değerlendirmek ve dışa bağımlılıktan kurtulmak arzusundayız. Bizler Enerji Kentleri Birliği olarak artık yenilenebilir enerji kaynaklarının tümünü kapsar hale geldik. Belediyelerimiz kendi öz kaynaklarını oluşturma, ihtiyaçlarını karşılama anlamında yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmalı. İnşallah belediyelerimizin bu imkanlarla ilgili bilgi edinmesini sağlama ve yol gösterici olma noktasında gayret göstereceğiz."



Başkan Zolan paneli yönetti



Açılış konuşmalarının ardından "Yenilebilir Enerji Sektöründe Belediyelerin Rolü" konulu panel Enerji Kentler Birliği Başkanı ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın moderatörlüğünde yapıldı. Panele konuşmacı olarak Biyogaz Yatırımlarını Geliştirme Derneği (BİYOGAZDER) Başkanı Altan Denizsel, Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği (EYODER) Kurucu Üyesi Arif Künar, Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan, Jeotermal Elektirl Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanı Ali Kindap, Türkiye Jeotermal Derneği Başkanı Orhan Mertoğlu ve Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Regülasyonlar ve Politika Müdürü Aytunç Zafer Akça katıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA