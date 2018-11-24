Başkan Zihni Şahin'den Açıklama

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Benim muhabbetim makamlarla ve koltuklarla değil halkımızla olmuştur. Olmaya devam edecektir" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun Büyükşehir Belediyesine eski Bayındırlık Bakanı Mustafa Demir'i aday göstermesinin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Şahin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerin ülkemiz ve milletimiz, Samsunumuz ve hemşehrilerim için hayırlı olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çok değerli halkımıza hizmet anlayışım, sevgim ve saygım devam edecektir. Hiç bir anında rol yapmadığım hayat anlayışım gereği son nefesime kadar her zaman ve her yerde kapım halkımıza sonuna kadar açık olacaktır. Benim muhabbetim makamlarla ve koltuklarla değil halkımızla olmuştur. Olmaya devam edecektir. Tüm hemşehrilerime bir kez daha teşekkür ediyorum. Sevgiyle birlikte yürümeye devam edeceğiz." - SAMSUN