Başkan Yıldız, sporcuları kabul etti

29.02.2020 10:22 | Son Güncelleme: 29.02.2020 10:22

Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, Ordu'da düzenlenen Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası'na katılan sporcuları kabul etti.

Dereceye giren Halk Eğitim Merkezi Boks Takımı sporcularını kutlayan Yıldız, başarılarından dolayı hediye takdim etti.

Başkan Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, elde edilen başarıların bundan sonraki dönemde de devam edeceğine inandığını belirterek, sporcuların başarısı için her türlü imkanın da Kağızman Belediyesi tarafından sağlanacağını söyledi.

Kağızman Halk Eğitim Boks Antrenörü Erdoğan Su da göreve başladığından beri sporcuların ilk başarı sevincine şahit olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, dereceye giren sporcuları ile diğer öğrencileri özverili çalışmalarından dolayı kutladı.

Kaynak: AA