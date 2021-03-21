Başkan Yalçın'dan Şiir Günü Paylaşımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Başkan Yalçın'dan Şiir Günü Paylaşımı

21.03.2021 13:19 | Son Güncelleme: 21.03.2021 13:23
Başkan Yalçın'dan Şiir Günü Paylaşımı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın 21 Mart Şiir Günü için okuduğu şiir, sosyal medya hesabında büyük ilgi gördü.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın 21 Mart Şiir Günü için okuduğu şiir, sosyal medya hesabında büyük ilgi gördü.

Kitaba, sanata ve edebiyata düşkünlüğü ile bilinen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 21 Mart Dünya Şiir Günü için okuduğu bir şiiri sosyal medya hesabından paylaştı.

Cahit Sıtkı Tarancı'nın 'Yaş 35' şiirini seslendirerek takipçileriyle paylaşan Başkan Yalçın, kısa sürede büyük beğeni aldı.

Başkan Yalçın'ın paylaşımına ayrıca çok sayıda övgü dolu yorum geldi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Kemal Sunal Rasim Öztekin Aras Bulut İynemli
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Gökhan Gönül Özcan Bizati Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Naci Ağbal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Yalçın'dan Şiir Günü Paylaşımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 13:23:38. #1.14#
title