Başkan Tok: "Virüs nedeniyle evde kalacağımız bir bayram yaşayacağız"
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Başkan Tok: "Virüs nedeniyle evde kalacağımız bir bayram yaşayacağız"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Tok:
22.05.2020 12:07 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:10

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Korona virüsle mücadele kapsamında bu yıl Ramazan Bayramı'nda ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirten Serkan Tok, "Korona virüs salgınından dolayı bu yıl evimizde kalacağımız bir bayram yaşıyoruz. Ülkemizde 11 Mart tarihinden beri görünen korona virüs salgınını devletimiz, bakanlıklarımız ve siz uyarıları dikkate alarak evlerinde kalan vatandaşlarımız sayesinde kontrol altına alındığını söyleyebiliriz. Sosyal mesafenin gönül birlikteliğimize engel olmayacak, mesele toplumsal sağlık olunca elbirliği ile her türlü zorluğun üstesinden geleceğiz inşallah. Bu vesile ile tüm hemşerilerimin Ramazan Bayramı'nı tebrik eder, evlerimizde geçirmek zorunda kalacağımız bu özel günün birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olmasını diliyorum. Doyasıya kucaklaşacağımız ve aynı sofrada buluşacağımız günlerin yakın olması duası ve dileğiyle herkese hayırlı, huzurlu ve sağlıklı günler dilerim" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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