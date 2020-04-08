Başkan Tok, Polis Teşkilatı'nın 175. yılını kutladı
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Milliyetçi Hareket Partisi, Kayseri, Polis, Güncel

Başkan Tok, Polis Teşkilatı'nın 175. yılını kutladı

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

08.04.2020 12:35 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:35
Başkan Tok, Polis Teşkilatı'nın 175. yılını kutladı

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Tok: "Polis teşkilatımız, tertemiz mazisi ve bu millete ve bu devlete yaptığı güzel hizmetleriyle aziz Türk Milleti'nin her zaman gönlündedir" dedi.

Türk Polis Teşkilatı'nın çağdaş, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne bağlı, insan haklarına her şartlarda özen gösteren bir teşkilat olduğunu belirten MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok: "Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlenmesini önlemek suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren Polis Teşkilatımıza müteşekkiriz. Çağdaş bir devlet için yaşamsal öneme sahip bu temel ilkelerimizin uygulamaya geçirilmesinde Türk Polis Teşkilatımızın çok önemli bir rolü vardır. Gücünü halktan ve kanunlardan alan Türk polisimiz, görevini her zaman fedakarca yapmış, gerektiğinde canını hiçe sayarak ulvi görevlerini yerine getirmiş, toplumumuzun güvenini ve takdirini kazanmıştır. Özellikle son yıllarda, suç örgütlerine ve suçlulara, çete ve mafyalara, illegal yapılanmalara vurduğu darbelerle büyük başarılara imza atan polis teşkilatımız milletimizin gönlünde taht kurmuştur. Demokrasinin varlığının uzun süreli olması, insan hak ve özgürlüklerine engel teşkil eden tüm olumsuzlukların kaldırılması ve toplumda huzur ve güven ortamının sağlanması gibi birçok önem arz eden konuların her zaman bir parçası olan polis teşkilatımızın ve emniyet teşkilatı içinde görev yapan tüm teşkilat mensuplarımızın 175. kuruluş yıldönümünü kutluyor, bu görev uğrunda şehit olan tüm polislerimize Allah 'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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