Başkan Şahin'den, Kaymakam Solmaz'a ziyaret

MARDİN - Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Midyat'ın yeni atanan ve göreve başlayan Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz'ı makamında ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Sinop Gerze Kaymakamlığına atanan Midyat eski Kaymakamı Tekin Dundar'ın yerine, Şırnak Uludere Kaymakamlığından Midyat Kaymakamlığına getirilen Ahmet Solmaz göreve başladı.

Gerçekleşen ziyarette Başkan Veysi Şahin ve Kaymakam Ahmet Solmaz ilçe hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Kaymakam Solmaz, nazik ziyareti nedeniyle Başkan Şahin'e teşekkür etti.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, ziyarete ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında ise, "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle ilçemize atanan Kaymakamımız Sayın Ahmet Solmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Göstermiş oldukları yakın ilgi ve alakalarından dolayı kendilerine teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dilerim." dedi.

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