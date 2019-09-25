Başkan Özden'in İtfaiye Haftası mesajı

25.09.2019 10:30

Bilecik'in Yenipazar İlçe Belediye Başkanı İlhan Özden, İtfaiye Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Özden yayımladığı mesajında, "Osmanlı'dan günümüze kadar gelen, 25 Eylül 1923' de belediyelere devredilen itfaiyecilik kutsal bir meslektir. Yangın, deprem, sel felaketi, trafik kazaları gibi acil durumlarda arama ve kurtarma faaliyetlerinde kendi canlarını bir saniye bile düşünmeden zor durumda olan her canlıya, 7-24 fedakarca koşan ve hayat kurtaran ateş kahramanlarımızın İtfaiye Haftasını kutluyorum" dedi.

Kaynak: AA