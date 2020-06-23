Başkan Memduh Büyükkılıç, spor lisesinin yapılacağı bölgeyi inceledi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas ilçesinde spor lisesi yapılması planlanan bölgede incelemelerde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas ilçesinde spor lisesi yapılması planlanan bölgede incelemelerde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, spor lisesinin zemin etütü ve proje çalışmalarının başladığını ve çok yakında ihaleye çıkılacağını kaydetti.

Türkiye'nin, Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkesi olduğunu ifade eden Büyükkılıç şöyle konuştu:

"Müthiş bir genç nüfus potansiyelimiz var. Buna rağmen uluslararası müsabakalar için yeterince sporcu yetiştiremiyoruz. Sporcu havuzunda ne kadar çok gencimiz olursa bu havuzdan o kadar çok başarılı sporcular çıkarabiliriz. Yapılacak olan spor lisemizle beraber hedeflerimize ulaşmamız daha kolay olacak. Gençlerimiz için bu tür yatırımlara daima destek vermeye devam edeceğiz. Şehrin altyapısına verdiğimiz önem kadar insan altyapısına da önem veriyoruz. Sporda, kültürde, sanatta, bilimde ve diğer alanlarda da altyapıların güçlü olmasına özen gösteriyoruz."

Kaynak: AA