Başkan Kazım Kurt'tan Türk İş'e Ziyaret

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Türk İş Eskişehir Temsilcisi Orhan Demir'i ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Sendika binasında gerçekleşen ziyarette, emeğin en yüce değer olduğunun altını çizen Başkan Kazım Kurt, Türkiye'de hala güvencesiz, esnek, kuralsız çalışmanın var olduğuna dikkat çekti. Bu konuda sendikalara büyük iş düştüğünü belirten Başkan Kurt, "Bu günlerde asgari ücretin kaç lira olacağı tartışılıyor. İşçilerin, emekçilerin maaşları yaşanan ekonomik krizden sonra gerçekleşen zamlarla iyice eridi. İşçiler, açlık sınırının altında maaş alıyor ve geçinemiyorlar. Hükümetin enflasyon rakamlarını indirme çabasına rağmen, enflasyon oranları ortada. Asgari ücret belirlenirken, sendikalar işçinin temsilcisi olduğunu unutmadan üzerine düşen görevi yapmalı. Odunpazarı Belediyesi her zaman işçilerin yanında, onlarla birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Orhan Demir'e yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Kurt, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Başkan Kazım Kurt'un her zaman işçi sınıfının yanında olduğunu kaydeden Orhan Demir, bunun için Başkan Kurt'a teşekkür ederek, "Odunpazarı Belediyesi'nde bütün işçi ve memurlar sendika üyesi. Kazım Kurt, işçi haklarının yılmaz savunucularından biri. İşçilere desteğini de her zaman açıkça göstermiştir" diye konuştu. - ESKİŞEHİR