Başkan Kayda'dan Vali Karadeniz'e hayırlı olsun ziyareti Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Valiler Kararnamesi ile Kastamonu Valiliğinden Manisa Valiliği görevine atanan Vali Yaşar Karadeniz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Salihli Belediye Başkan Danışmanı Nuri Kaya ile birlikte ziyareti gerçekleştiren Başkan Kayda, Vali Yaşar Karadeniz'e yeni görevinde başarılar temenni ederek Salihli Belediyesi tarafından ilçede gerçekleştirilen çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler verdi. Başkan Kayda, Vali Karadeniz'e ziyaret anısı olarak, Belediye Çini Atölyesinde hazırlanan Sart Antik Kenti ile Salihli'nin coğrafi işaretli kirazı ve üzümünün tasvir edildiği bir tablo hediye etti.

Nezaket ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirten Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ile Başkan Danışmanı Nuri Kaya'ya teşekkür ederek Başkan Zeki Kayda'ya çalışmalarında başarılar diledi. - MANİSA

Kaynak: İHA