Başkan Faruk Özlü "Kentin sorunlarını birlikte çözeceğiz"
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Başkan Faruk Özlü "Kentin sorunlarını birlikte çözeceğiz"

Başkan Faruk Özlü 'Kentin sorunlarını birlikte çözeceğiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Belediye Kent Konseyi Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Belediye Kent Konseyi Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı. Genel Kurula hitap eden Başkan Özlü, Kent Konseyine bütçe ayrılacağının sözünü verdi.

Düzce Belediyesi Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu gerçekleştirilerek bir önceki yönetimin devam etmesi yönünde karar alındı. Genel Kurula Başkan Özlü'nün yanı sıra Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, kamu kurum, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.

Kent Konseyi Olağan Genel Kurulunda konuşan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Pandemi dolayısıyla Kent Konseyinin faaliyetlerine çok fazla katılamadık. Aşılanma kampanyası yürüteceğiz ve bundan sonra kısıtlamalara maruz kalmayacağız. Daha sık bir araya gelerek kentimizin sorunlarını görüşüp karar alacağız. Bir bütçe ayıracağız. Faaliyetlerinizi yürütmede bir bütçe kısıtlamanız olmayacak" ifadelerinde bulundu.

Düzce Belediyesi Kent Konseyi Başkanı yeniden Avukat Ali Dilber olurken yönetim kurulu da değişmeyerek Ulviye Dikmen, Metin Çolak, İmran Aktepe, İsa Yazıcı, Yasin Yılmaz, Nurhan Kartal, Furkan Dertli ve Hanife Gür oldu.

Konsey önümüzdeki günlerde çalışma gruplarını güncelleyerek görev dağılımı yapacak. - DÜZCE

Başkan Faruk Özlü 'Kentin sorunlarını birlikte çözeceğiz'
Başkan Faruk Özlü 'Kentin sorunlarını birlikte çözeceğiz'
Başkan Faruk Özlü 'Kentin sorunlarını birlikte çözeceğiz'
Başkan Faruk Özlü 'Kentin sorunlarını birlikte çözeceğiz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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