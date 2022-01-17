Başkan Eken, Seyfebeli'yi işaret etti

SİVAS (İHA) - Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) 2022 yılının ilk Meclis Toplantısında konuşan Başkan Mustafa Eken yeni sanayi sitesinin "Seyfebeli" mevkiinde kurulması gerektiğini söyledi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) 2022 yılının ilk Meclis Toplantısı Sivas TSO Meclis Başkanı Çetin Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Ocak ayı Meclis Toplantısında Aralık ayı karar özetlerini okunmasının ardından mizan ve masraf listeleri görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.

Dilek ve Temenniler kısmında söz alan Meclis Üyeleri, Demirağ OSB'nin Cazibe Merkezi ilan edilmesi konusunda göstermiş olduğu çabalar nedeniyle Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken'e teşekkür etti.

"Yeni sanayi sitesi Seyfebeli'nde olmalı"

Seyfebeli Sanayi Sitesi projesiyle ilgili de görüşlerini aktaran Başkan Eken, "Çok önemsediğimiz bir proje. Seyfebeli'nin olmasını bende istiyorum. Seyfebeli'nin hazinenin olan bir mülke biraz daha küçülterek kamulaştırma ile uğraşmadan yapılması gerekiyor. Sivas'a, Seyfebeli yapılsın, oda olarak sonuna kadar yanındayız. Gerçek manada bir yer oluşturulsun. Bizde, Oda olarak imkanlarımızı kullanalım, üyelerimizi dükkan sahibi yapalım. 2022'de Seyfebeli olmayacaksa bile Seyfebeli'ne benzer bir yerin Sivas'a hızlı bir şekilde kazandırmak için bu Meclis çalışacak, harekete geçeceğiz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanına teşekkür

Demirağ OSB'nin Cazibe Merkezi kapsamına alınmasının Sivas için çok önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Eken, "Demirağ OSB'yle ilgili Cumhurbaşkanımızın sözü yerine getirildi. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Cazibe Merkezi kararnamesinin ardından Valimiz, Milletvekilimiz, Belediye Başkanımız ile birlikte İstanbul'a giderek Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşerek sanayicilerimizin 1. OSB'nin de Cazibe Merkezi kapsamına alınması konusundaki taleplerini de ilettik. Sivas'ın en önemli takip edeceği konu Demirağ OSB'ye yatırımcı getirilmesi, istihdam ve yatırımı arttırmak hepimizin boynunun borcudur. Bir diğer konumuzda Sivas 1. OSB'nin cazibe merkezleri kapsamına alınması için çalışacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız, söz verdiği Demirağ'ın cazibe merkezi kapsamına alınması için kararnameyi imzaladı, birlik ve beraberlik içerisinde 1. OSB'nin talebini ilettiğimizde de Yiğidoları kırmayacaktır, buna inanıyoruz. Demirağ OSB, birlik ve beraberlik içerisinde alındı. Burada, sektörlerimizin sorun ve sıkıntılarını konuşmak, şehrimizi daha ileriye taşımak için buradayız. Cazibe Merkezi konusunda başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Valimize, Milletvekillerimize, Belediye Başkanımıza, Başkanlar Kurulumuza, Meclisimize, emek ve destek veren, bu konuyu aklının ucundan geçiren herkese teşekkür ediyorum. Bu memleket, Sivas davası. Burada ötekileştirme yok, birimizin derdi hepimizin derdi. Hangi sektörümüzde sorun varsa bizim asli görevimiz bunu gündeme taşımak, ilgili yerlere iletmektir. Madencilerimiz, Cazibe Merkezi kapsamına alınmıyor. Bu konuda da gerekli girişimlerde bulunacağız. Bakanlığımıza ve TOBB'a konuyu bildireceğiz." ifadelerini kullandı. - SİVAS

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