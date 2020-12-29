Başkan Dinçer: "Sesimizi duyuramadık"

MERSİN (İHA) – Mersin ESOB Başkanı Talat Dinçer, salgının başından itibaren iş yerleri kapalı olan esnafa nakdi destek verilmesini ve SGK primlerinin karşılanmasını talep ettiklerini, ancak seslerini duyuramadıklarını belirterek, "Ama bugüne kadar maalesef sadece SGK primleri, vergi borçları,...

MERSİN (İHA) – Mersin ESOB Başkanı Talat Dinçer, salgının başından itibaren iş yerleri kapalı olan esnafa nakdi destek verilmesini ve SGK primlerinin karşılanmasını talep ettiklerini, ancak seslerini duyuramadıklarını belirterek, "Ama bugüne kadar maalesef sadece SGK primleri, vergi borçları, EKK kredi taksitlerinin ötelenmesi ya da ertelenmesi kararı çıktı. Ayrıca, EKK'lerin faiz oranından 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli 25 bin liralık kredi desteği sağlandı. İş yapamayan esnafımız bunu nasıl ödeyecek?" dedi.

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanlar Kurulu toplantısı, korona virüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde İçişleri Bakanlığının toplantıları 1 Mart 2021 tarihine kadar ertelemesi nedeniyle online olarak gerçekleştirildi.

"İş yapamayan esnafımız krediyi nasıl ödeyecek?"

Toplantıda konuşan Birlik Başkanı Talat Dinçer, Mersin'de korona virüs salgınının pik yaptığını, tek tesellilerinin oda ve kooperatif başkanlarından can kaybı olmaması olduğunu söyledi. Pandemi nedeniyle dünyada ve Türkiye'de olağanüstü bir süreç yaşadığına dikkat çeken Başkan Dinçer, "Salgının başlamasıyla birlikte hükümetten esnafımıza nakdi destek sağlanması ve SGK primlerinin ilgili fondan karşılanması talebinde bulunduk ama bugüne kadar maalesef sadece SGK primleri, vergi borçları, EKK kredi taksitlerinin ötelenmesi ya da ertelenmesi kararı çıktı. Bunun harici EKK'lerin faiz oranından 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli 25 bin liralık kredi desteği sağlandı. Bu krediden ise sadece 15 bin esnafımız yararlanabildi. Şimdi bu kredilerin ödeme zamanı geldi. İş yapamayan esnafımız bunu nasıl ödeyecek?" diye konuştu.

"Nakdi yardım ve kira yardımının duyurulması için oda başkanlarımızdan destek bekliyoruz"

Salgının ikinci etabında genel idare tarafından basit usuldeki esnaf ve sanatkarlar ile gerçek usule tabi 133 meslek dalındaki esnaf ve sanatkarların yararlanabileceği nakdi ve kira yardımı verildiğinin altını çizen Dinçer, "Bizler salgının başından itibaren kapalı esnafımıza nakdi destek verilmesini ve SGK primlerinin karşılanmasını talep ettik ama maalesef sesimizi duyuramadık. Ancak ikinci salgın döneminde basit usule tabi esnafımızı ve gerçek usule tabi 133 meslek dalındaki esnafımızı kapsayacak şekilde bin TL'lik nakdi yardım ve büyükşehirlerde 750 TL'lik kira yardımı kararı çıktı. Bu yardımlardan yararlanmak isteyen esnafımız başvuruları e-devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Tüm oda başkanlarımızdan bu hususun üyelerine duyurulması ve odanın imkanlarından yararlandırılması konusunda desteklerini bekliyoruz; çünkü bizler 3 ay süreyle verilecek bu nakdi yardımı ve kira desteğini önemsiyoruz. Bunun için esnafımız acilen sistemin içine dahil edilmelidir. Bu başvurularla ilgili süre kısa tutulabilir. Onun için oda başkanlarımızdan esnafımızın mağduriyetinin giderilmesi için bu konuda gereken hassasiyeti göstermelerini önemle rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Büyükşehir Belediyesinin desteğine sadece bin 600 başvuru oldu"

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile salgından zarar gören ve gelir kaybına uğrayan esnafa destek olunması konusunda görüştüklerini de belirten Dinçer, "Yapılan görüşmeler sonucu meclisten yetki alınmamasından kaynaklı nakdi destek sağlanmadı ama işyerleri kapalı olan esnafımızın hanesinde kullandığı suyun 500 liralık kısmının Büyükşehir Belediyesince karşılanması kararını meclisten geçirttik. Bu destek tahakkuk edecek borçları da kapsayacak. Ancak 8 bin 500 esnafımızın yararlanması gereken bu desteğe şu ana kadar sadece bin 600 başvuru oldu. Bunun için sizlerden üyelerinize bu konuda ulaşmanızı ve oda imkanlarını kullanarak gerekli başvuruları yaptırmanızı istiyorum" şeklinde konuştu.

Yine Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmeler sonucu ulaşım sektöründeki esnafa yönelik vize ücreti, uygunluk belgesi ücreti ve güzergah izin belgesi ücretinden bu sektör temsilcilerinin bu yıl muaf tutulması yönünde yaptıkları başvuruya olumlu yanıt aldıklarını anlatan Dinçer, "Ayrıca tüm ilçe belediyelerimizce Covid 19 salgınından zarar gören esnaf sanatkarlarımızdan emlak, ÇTV, tabela vergilerinin ve harçlarının alınmaması ya da tabandan uygulanması talebimizi ilettik. Bu başvurularımıza da olumlu yanıt alacağımızı umut ediyoruz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesince mülkiyeti belediyeye ait kapalı olan işyerlerinden kira bedeli alınmayacağını ve bu işyerlerinde 2021 yılında kira artışı yapılmayacağı kararının meclisten geçirildiği bilgisini paylaşan Başkan Dinçer, "Büyükşehir Belediyesi esnafın yanında çalışanlara da gıda kolisi yardımı planlıyor. Ancak bizler bunun gıda kolisi olarak değil, halk kart gibi sistemle nakit olarak verilmesini talep ettik. Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen Halk Kart sistemine 12 bin kişi dahil edildi. Bu sisteme yüklenen nakit destekler, yerel esnafımızdan yapılan alışverişte kullanılıyor. Böylelikle sadece Halk Kart uygulamasından ayda 1 milyon lira yerel esnafımızdan yapılan alışverişe yansıyor" dedi.

"Esnaftan mobil alışverişin önü açılacak"

'Esnaf Seninle' mobil ve web yazılım programı hakkında da bilgi veren Dinçer, "Türkiye'de ilk kez ilimizde hayata geçirilecek 'Esnaf Seninle' web ve mobil uygulama yazılımı ile Mersin il genelinde faaliyet gösteren işletmelerimizin mal ve hizmetlerinin tanıtılması, satış ve pazarlama ağlarının geliştirilmesi, teknolojik değişim ve dönüşümlere uyum sağlayabilmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu yazılım uygulamasıyla kentimizde yaşayan her bir vatandaşımızın da semtindeki işinin ehli esnaftan mobil alışverişe ulaşabilmesinin önü açılacaktır" ifadelerini kullandı.

Başkan Dinçer, salgın döneminde e ticaretin öneminin arttığını vurgulayarak, "Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemi süreci ile birlikte e-ticaretin hem sağlığımızın korunması hem de işletmelerin ayakta kalabilmeleri için kritik bir öneme sahip olduğu gerçeği gözler önüne serildi. Artık çağ değişti, alışveriş dijitalleşti. Biz de esnafımızı komisyonsuz bir şekilde bu sistemin içerisine dahil edeceğiz. Birliğimizce hayata geçirilen Esnaf Seninle projesi ile yerelde faaliyet gösteren esnaf-sanatkarlarımızın, işletmelerimizin dijital dönüşümle rekabet edilebilirliklerinin arttırılması amaçlanmaktadır. Bunun için sizlerden ilk etapta gıda sektörü olmak üzere tüm esnafımızı en kısa sürede sisteme dahil etmenizi istiyoruz. Daha sonra ise lastikçi, tamirci, marangoz, tesisatçı, taksici gibi tüm sektörlerimizi de sisteme dahil ederek, tüm esnafımızı online alışveriş sisteminin içine almalıyız. Böylece esnafımız cebinden hiçbir para çıkmadan ve komisyon ücreti ödemeden online alışverişin içerisinde yer alacak. Bu anlamda oda başkanlarımızdan gereken hassasiyeti göstermenizi istiyorum" diye konuştu.

Toplantıya katılan oda başkanları da sektörel sorunlar, salgın sonrası açıklanan destek paketleri, kredi ötelemeleri konularında görüş ve önerilerde bulundular. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı