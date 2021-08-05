Başkan Demirtaş: "Tüm hemşehri derneklerimizi tek çatı altında toplamayı düşünüyoruz"
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Başkan Demirtaş: "Tüm hemşehri derneklerimizi tek çatı altında toplamayı düşünüyoruz"

Başkan Demirtaş: 'Tüm hemşehri derneklerimizi tek çatı altında toplamayı düşünüyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, tüm hemşehri derneklerini tek çatı altında toplamayı düşündüklerini söyledi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, tüm hemşehri derneklerini tek çatı altında toplamayı düşündüklerini söyledi.

İlkadım ilçesinde şehre katkı ve destek veren hemşeri derneklerine yönelik ziyaretlere start veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Gümüşhane Torul-Kürtün ve Gebililer Kültür ve Yardımlaşma Derneği lokalinde vatandaşlarla buluştu. Başkan Demirtaş, dayanışma ve kaynaşmaya sağladığı yarardan dolayı hemşeri bilincinin geliştirilmesinin gerekliliğine dikkat çekti.

Başkan Demirtaş, "Günümüzde, kentte var olan hemşeri derneklerinin amaçları daha çok kendi yöre halkından olan vatandaşlarımızı bir araya getirmek, gelinen yöreye ait kültürel ve yöresel değerleri korumak ve yaşatmak ve maddi manevi hemşerilerine yardım etmek amaçlı çalışmaktadır. Bizler hem doğduğumuz hem de doyduğumuz memleketlerimiz arasında gönül köprüsü kurarak çalışmalarımıza devam etmeliyiz" dedi.

"Dernekçilik gönüllük esası ile yapılan zor bir görevdir"

Başkan Demirtaş daha sonra İlyasköy Mahallesi'nde bulunan Gebililer Kültür ve Yardımlaşma Derneğine geçti. Belediye çalışmaları ve yakın zamanda sosyal belediyecilik anlayışla ilçeye değer katacak olan Kimsesizler Evi, Hasta ve Refakatçi Evi, İlk Kule, Güneş Enerjisi Sistemi (GES) ve İlkadım Kart gibi projeleri anlatan Başkan Demirtaş, "Dernekçiliğin zor bir iş olduğunu, gönüllülük esası ile çalışıldığı için herkesi memnun etmenin güçlüğüne dikkat çekti. Kentte yaşayan kişilerin öncelikle kent hayatını benimsemeleri, sevmeleri, kent hayatına sahip çıkmalarına vurgu yapan Başkan Demirtaş, "Kentlerimize başka kentler ve bölgelerden gelenlerin kendi yöresel ve kültürel değerlerini yaşatmaya çalışan ancak yaşanılan kentin sorunlarından uzaklaşan, hemşeriler oluşmasını doğru bulmuyorum. Bu dengenin iyi korunması gerek. Bu noktada yakın zamanda kentimizde faaliyetlerini sürdüren tüm hemşehri derneklerini tek çatı altında olacağı bir yapıyı ilçemize kazandırma gayreti içinde olacağız" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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