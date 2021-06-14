Başkan Büyükkılıç'tan tren garında gece mesaisi
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Başkan Büyükkılıç'tan tren garında gece mesaisi

Başkan Büyükkılıç'tan tren garında gece mesaisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tren Garı'nda Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ve üst düzey yetkililerinin katıldığı gece boyu süren toplantıda hem demir yollarında hem de kara bağlantılarında yapılacak ya da yapımı devam...

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tren Garı'nda Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ve üst düzey yetkililerinin katıldığı gece boyu süren toplantıda hem demir yollarında hem de kara bağlantılarında yapılacak ya da yapımı devam eden projeleri görüştü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin ulaşımına ve yol çalışmalarına önem verecek projeler ve çalışmalar için gece gündüz demeden yoğun mesai harcamaya devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, ulaşım ağını daha akıcı, daha konforlu ve daha hızlı hale getirmek için hem demir yollarında hem de kara yollarında yapılacak ya da yapımı devam eden çalışmaları görüşmek üzere Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nın (TCDD) üst düzey yetkilileri ile birlikte önemli bir toplantı yaptı. Kayseri Tren Garı'nda gerçekleşen ve gece boyu süren toplantıya Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, TCDD ve Taşımacılık A.Ş. Genel Müdür Yardımcıları, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Bayar Özsoy, ilgili daire başkanları, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu ve müdürler katıldı. Çok önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade eden Büyükkılıç, "Toplantıda şehrimiz için kıymetli birçok projeyle ilgili olumlu sonuçlar aldık. Bunlardan biri Boğazköprü'deki Lojistik Köy'ün ikinci etabının yapımı oldu. Bu konuyla ilgili sayın Uygun tarafından yetkililere ihale talimatı verildi. Ayrıca Fuzuli Caddesi'nden devam ederek Yakut Mahallesi girişinde tren yolunun kesiştiği noktada TCDD tarafından yapılacak katlı kavşak ve TCDD ile yapacağımız protokol kapsamında belediyemizce yapılacak yaya ve Yavuz Selim'deki araç alt geçidi çalışmaları için de görüştük" diye konuştu.

Tren Garı personeli ile de görüşüp, görevlerinde kolaylıklar ve başarılar dileyen Başkan Büyükkılıç, program sonunda katılımcılar ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç'tan tren garında gece mesaisi
Başkan Büyükkılıç'tan tren garında gece mesaisi
Başkan Büyükkılıç'tan tren garında gece mesaisi
Başkan Büyükkılıç'tan tren garında gece mesaisi
Başkan Büyükkılıç'tan tren garında gece mesaisi
Başkan Büyükkılıç'tan tren garında gece mesaisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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