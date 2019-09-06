Başkan Aras, Muharrem ayı iftarına katıldı

06.09.2019 16:47

Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği tarafından Bodrum Belediyesinin destekleriyle, Konacık'ta bulunan Cemevi'nde Muharrem ayı iftar yemeği düzenlendi.



Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği Cemevi'nde düzenlenen iftar yemeğine CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, Bodrum Belediyesi meclis üyeleri, Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği Başkanı Cem Yalçın ve vatandaşlar katıldı.



Kerbela Olayı nedeniyle, 12 Muharrem ve Yası matem orucu olarak günümüze kadar gelen Muharrem Ayı etkinlikleri çerçevesinde Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği tarafından geleneksel hale gelen oruç açma yemekleri dernek merkezinde düzenleniyor.



CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban ve Başkan Aras yemek dağıtımı ve iftar yemeğinin ardından vatandaşlarla sohbet etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA