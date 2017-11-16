Başkan Acehan Halk Pazarını İnceledi

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, halk pazarında esnaf ve vatandaşlarla görüştü.



Başkan Acehan beraberinde belediye yetkilileriyle birlikte pazarda incelemelerde bulundu, esnafın taleplerini dinledi.



Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Acehan, pazar alışverişi de yaptı.



Acehan burada yaptığı açıklamada, her zaman pazarcı esnafının yanında olduklarını belirterek, şunları söyledi:



"Onların sıkıntılarını dertlerini dinledik. İnşallah önümüzdeki süreçte temeli atılan yeni kapalı pazarımız ile birlikte pazarda reform derecesinde yenilikler yapılacak. Hem esnafımız daha güzel bir ortamda tezgahlarını kuracak hem de vatandaşlarımız daha güzel ve nezih bir ortamda alış veriş yapabilecekler."