Başkale'de sele kapılan koyunlar telef oldu
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Başkale'de sele kapılan koyunlar telef oldu

Başkale'de sele kapılan koyunlar telef oldu
Demirören Haber Ajansı / Harun Aksu - Haberler | Güncel

VAN'ın Başkale ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sırasında sele kapılan çok sayıda koyun telef oldu.

VAN'ın Başkale ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sırasında sele kapılan çok sayıda koyun telef oldu. Van- Hakkari yolunda, heyelan nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Başkale ilçesinde dün akşam şiddetli yağmur ve dolu etkili oldu. Yaklaşık 1 saat süren yağış, sele neden oldu. Çobanların otlattığı küçükbaş hayvanlardan bazıları sele kapılarak telef oldu. Yağmur heyelan ve su baskınlarına da yol açtı. İlçeye bağlı birçok kırsal mahallede bazı evleri su bastı. Sel nedeniyle Van- Hakkari karayolunda sürücüler de zor anlar yaşadı. Van-Başkale karayolunun Bebleşin Karakolu mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle kamyonette 2 kişi mahsur kaldı. Bölgeye gelen jandarma ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı'na bağlı Başkale İlçe Grup Amirliği, Başkale Belediyesi ekiplerinin çalışması ile 2 kişi, sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.Heyelan nedeniyle kapanan Van- Hakkari karayolu, Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri ve Başkale Belediyesi'nin çalışmalarıyla yeniden ulaşıma açıldı. Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak da bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yetkililer, bugün sabah saatlerinden itibaren zarar tespit çalışmalarına başladı.


Başkale'de sele kapılan koyunlar telef oldu
Başkale'de sele kapılan koyunlar telef oldu
Başkale'de sele kapılan koyunlar telef oldu
Başkale'de sele kapılan koyunlar telef oldu
Başkale'de sele kapılan koyunlar telef oldu
Başkale'de sele kapılan koyunlar telef oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Aksu

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