Başkale'de kadınlara 'En İyi Narkotik Polisi Anne' semineri - Haberler
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Başkale'de kadınlara 'En İyi Narkotik Polisi Anne' semineri

Başkale'de kadınlara 'En İyi Narkotik Polisi Anne' semineri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Van'ın Başkale ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün desteğiyle "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi.

BAŞKALE, VAN (İHA) - Van'ın Başkale ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün desteğiyle "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi.

Van İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün desteğiyle "En İyi Narkotik Polisi Anne" temalı seminer düzenledi. Başkale Tepebaşı İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen seminerde, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından annelere uyuşturucunun zararları anlatılarak, alınması gereken önlemler konuşuldu. Seminerde ayrıca video ve slaytlarla uyuşturucu maddelerin zararları hakkında bilgiler sunuldu. - VAN

Başkale'de kadınlara 'En İyi Narkotik Polisi Anne' semineri

Başkale'de kadınlara 'En İyi Narkotik Polisi Anne' semineri

Başkale'de kadınlara 'En İyi Narkotik Polisi Anne' semineri

Başkale'de kadınlara 'En İyi Narkotik Polisi Anne' semineri

Başkale'de kadınlara 'En İyi Narkotik Polisi Anne' semineri

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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