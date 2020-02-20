Başı sobaya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
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Başı sobaya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, başı oynadığı sobanın kapağına sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

20.02.2020 12:50 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:50
Başı sobaya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

MALATYA'nın ilçesinde, başı oynadığı sobanın kapağına sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, saatlerinde Hatip Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede bulunan kayısı bahçesindeki sobayla oynayan yavru köpeğin kafası sobanın kapağına sıkıştı. Köpeğin başının sıkıştığını gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sobanın kapağını keserek yavru köpeği kurtardı.


Kaynak: DHA
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