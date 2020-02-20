Başı sobaya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, başı oynadığı sobanın kapağına sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, başı oynadığı sobanın kapağına sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, sabah saatlerinde Hatip Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede bulunan kayısı bahçesindeki sobayla oynayan yavru köpeğin kafası sobanın kapağına sıkıştı. Köpeğin başının sıkıştığını gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sobanın kapağını keserek yavru köpeği kurtardı.