Başbakan Yıldırım'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e Tebrik Telefonu

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı görevine yeniden seçilen Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak tebriklerini iletti.

Başbakan Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı görevine yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Aliyev'i arayarak tebrik etti. Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede dost ve kardeş Azerbaycan'la her alanda mükemmel olan ilişkilerin güçlenerek gelişmeye devam edeceği, Türkiye ile Azerbaycan'ın "iki devlet tek millet" anlayışıyla birlikte çalışmayı sürdüreceği vurgulandı. Yıldırım, Afganistan'da Türk askerlerinin yanısıra Azerbaycan askerlerini de görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cumhurbaşkanı Aliyev de telefonu ve iyi dilekleri için Yıldırım'a teşekkürlerini iletti. - ANKARA