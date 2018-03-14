Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Aliyev'le Görüştü

Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Aliyev'le Görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le görüştü.

Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Aliyev'le Görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüştü.

Azerbaycan'a 6. Küresel Bakü Formu'na katılmak için 2 günlük ziyaret düzenleyen Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin çeşitli boyutları ile iki ülke arasındaki işbirliği konularının yanı sıra, Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak ilgi alanına giren uluslararası ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı öğrenildi. - BAKÜ

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