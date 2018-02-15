Başbakan Yıldırım, Almanya Başbakanı Merkel ile Görüştü
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Başbakan Yıldırım, Almanya Başbakanı Merkel ile Görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.

Başbakan Yıldırım, Almanya Başbakanı Merkel ile Görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.

Almanya'ya çalışma ziyaretinde bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Berlin'deki Başbakanlık binasında Alman mevkidaşı Merkel ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Yıldırım ve Merkel görüşmenin ardından ortak basın toplantısına geçti.

Başbakan Yıldırım, Berlin'deki temaslarının ardından Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Münih'e geçecek. - BERLİN

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