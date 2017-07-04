Başbakan Yardımcısı Kaynak'ın Kabulü

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen O'Brien'ı kabul etti.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) gazetecilerin görüntü almasının ardından basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.



Kabulde, AFAD Başkanı Mehmet Halis Bilden, AFAD Başkan Yardımcıları Fatih Özer ve Hamza Taşdelen de bulundu.



Görüşmeye ilişkin gazetecilere açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Kaynak, kabulün gündeminin Türkiye'nin yaptığı insani yardımlar olduğunu belirtti.



Kaynak, O'Brien'ın insani yardımlar konusunda Türkiye'nin liderliğinin önemine vurgu yaptığını bildirdi.



O'Brien'ın İstanbul'da gerçekleştirilen "Dünya İnsani Zirvesi"nin kararlarının önemli olduğunu, Türkiye'nin taahhütlerini yerine getirdiğini ifade ettiğini aktaran Kaynak, Yemen, Somali, Filistin ve Sudan'daki insani yardımların da gündeme geldiğini dile getirdi.



Başbakan Yardımcısı Kaynak, görüşmede, Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin ve Suriye'nin kuzeyinde yardıma muhtaç insanların durumunun konuşulduğuna işaret etti.



"220 bin insana yardım ulaştırılıyor"



Suriye'nin İdlib bölgesinde yardıma muhtaç olanlarla ilgili konuların da değerlendirildiğini belirten Kaynak, O'Brien'ın, Suriye'deki insani yardımlarla ilgili BM ile beraber Türkiye'nin öncü liderliğinde çalışmaların devamını istediklerini söylediğini bildirdi.



Kaynak, Suriye'de yapılanlara ilişkin, "Türkiye, Fırat Kalkanı bölgesinde yaklaşık 220 bin insana insani yardım ulaştırıyor. Bu bölgedeki insanlara gıda, hijyen malzemeleri ve diğer malzemeler ulaştırılıyor. Bu bölgede Sağlık Bakanlığımız sağlık, Milli Eğitim Bakanlığımız eğitim ihtiyaçlarını koordine ediyor. Tarım Bakanlığımız orada yeniden tarımsal faaliyetler için toprak analizinden gübre seçimine kadar birçok faaliyet yaptı." diye konuştu.



Türkiye'nin, Suriye'deki amacının bölgenin normalleştirilmesi ve sivil hayatın güçlendirilmesi olduğuna işaret eden Kaynak, bu konuların da görüşmede konuşulduğuna değindi.



Başbakan Yardımcısı Kaynak, şunları kaydetti:



"BM bu işlere duyarsız değil ama Türkiye'nin öncü liderliğinin farkında olduklarını ve bunu büyük bir övgüyle karşıladıklarını ifade ettiler. Bölgede Birleşmiş Milletlerin, kendisine taahhüt edilen yardımları koordine etmek ve onları Türkiye ile birlikte ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak temel konu bu. Aynı zamanda şunu böylece öğrenmiş olduk, Halep'in doğusunda şu anda sıcak çatışma var. Orada bu ihtiyaç doğabilir. Suriye'nin doğusuna doğru gerek ABD'nin, gerek daha doğuda Irak ordusunun yaptığı çalışmalar dolayısıyla yeni ihtiyaç sahipleri doğabilir. Bütün bunlarla ilgili Türkiye ile birlikte yoğun bir çalışma yapma, zaten yaptıklarını ama bunu devam ettirmek istediklerini ifade ettiler."