Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu Açıklaması

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Bu millete sevdalı gerçek CHP'lilere sesleniyorum. Bunlar gerçek CHP'li değil, sizi milli olmaktan, yerli olmaktan uzak tutmak için bunlara bir misyon verilmiş onu yerine getiriyorlar. Kanmayın değerli Cumhuriyet Halk Partililer." dedi.

Çavuşoğlu, Bursa'da Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Yıldırım İlçe Kadın Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin, siyaseti, milletin menfaatleri için yaptığını söyledi.

Türkiye üzerinde oyunlar oynandığını dile getiren Çavuşoğlu, 15 Temmuz'da bu ülkede birilerinin sadece darbe yapmaya kalkışmadığını, bu ülkeyi teslim almaya, bölüp parçalamaya kalktığını kaydetti.

Çavuşoğlu, 15 Temmuz'da milletin aynen Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelede olduğu gibi kadın erkek demeden tankların önüne kendini siper ettiğini anımsatarak, "Türkiye için yapacak çok işlerimiz var. Türkiye için geldiğimiz nokta önemli. Türkiye, eskisi ile mukayese edilemeyecek kadar 3 kat büyüdü. Çok önemli alanlarda kazanımlar elde ettik ama bizim yürüyüşümüz henüz bitmiş değil, bundan sonra da aynı hızla devam etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

CHP'nin kadınlar üzerinden yaptığı siyasette samimi olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Ana muhalefet partisi 'Biz siyasette kadına yer veriyoruz, önem veriyoruz.' diyor. Hatta göstermelik olarak Parti Meclisine kadınlardan bir kontenjan ayırdılar. Sonra o kontenjanı Mehmet Bekaroğlu için kullandılar. Aha size kadına verilen önem. Şaka gibi bunlar değil mi? Milletimiz artık her şeyi görüyor. Bunlara artık kanmıyor, aldanmıyor. Bunlar, belki kendi ideolojik kalıplarına hapsolmuş insanları kandırabilirler ama bu milleti kandıramazlar."

"Bunlar gerçek CHP'li değil, bunların ipi başka yerde"

Çavuşoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu'nun paylaşımlarına da değinerek, şunları kaydetti:

"Ne diyor biliyor musunuz? 'Devlet katliam yaptı.' diyor. 'Tarihte bugün Ermeni soykırımı başladı.' diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Sen nasıl İstanbul gibi Fatih Sultan Mehmet'in emaneti olan bir şehirde il başkanı olacaksın hem ecdadını kötüleyeceksin hem Türkiye'ye iğrenç ifadeler kullanacaksın, çıkıp bir de bu milletten oy isteyeceksin. Sonra çıkıp 'Ben Atatürk'ün partisiyim.' diyeceksin. Senin partin Atatürk'ün partisi olmaktan çoktan çıktı. Millet bunu artık yemiyor."

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu millete sevdalı gerçek CHP'lilere sesleniyorum. Bunlar gerçek CHP'li değil, sizi milli olmaktan, yerli olmaktan uzak tutmak için bunlara bir misyon verilmiş onu yerine getiriyorlar. Kanmayın değerli Cumhuriyet Halk Partililer. Sizin bu millet için sevdanızın olduğunu biliyoruz ama bunlar teröristlerle kol kola. Bunlar 15 Temmuz'da hainlerin yaptığı darbeyi örtmek için 'kontrollü darbe.' diyenler. Bunlar çukur, hendek siyasetinin yaşandığı dönemde milletvekilleri vasıtasıyla gidip 'Türkiye katliam yaptı.' diye rapor hazırlatanlar. Bunlar silahla teröristleri vuruyor diye SİHA'lara karşı duranlar. Bunlar gerçek CHP'li değil, bunların ipi başka yerde. Bu kadar açık ve net. CHP'li kardeşlerimizi de uyandırmak zorundayız. Çünkü bu memleket meselesi."

"Cumhurbaşkanımıza saldıranlar esasen Türkiye'ye saldırmak istiyorlar"

Türkiye'nin önemli günlerden geçtiğini anlatan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünya Türkiye'yi izliyor. Bazısı iyi, bazısı kötü niyetle 'hangi tuzağı kurabilirim' diye izliyor. Ama Cumhurbaşkanımızı da izliyor. Cumhurbaşkanımızın etrafında kenetlendiğini gören binleri gördükçe de çıldırıyor. Ama biz inadına etrafında kenetleneceğiz. Adım attığı yerde binler değil, milyonlar olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki bugün Cumhurbaşkanımıza saldıranlar esasen Türkiye'ye saldırmak istiyorlar. Cumhurbaşkanımızı düşürerek, sekteye uğratarak, 2019'da zayıflatarak Türkiye'nin önünü kesmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla işimiz çok. 2019'a giderken siz sanıyor musunuz ki 15 Temmuz'da yarım kalan işlerini devam ettirmek için çeşitli yollara tevessül etmeyecekler. Türkiye 2023'ü görecek ne yaparsanız yapın. 2053'ü de 2071'i de görecek. Çünkü bizim niyetimiz halis."

Kongreye, AK Parti Bursa milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Zekeriya Birkan ve İl Başkanı Ayhan Salman ile çok sayıda partili katıldı.