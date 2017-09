Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu Açıklaması

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Bugün Arakan'da dökülen gözyaşı da Suriye'de dökülen gözyaşı da birdir. Filistin'in mazlum çehresi, savaşların, yoksulluğun ve açlığın pençesindeki Afrikalı çocuğun hüzünlü çehresiyle birdir. Farklı dilleri konuşan, farklı ırklara ve dinlere mensup toplumların yaşadığı trajedi ortaktır." dedi.



Çavuşoğlu, Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Uludağ Üniversitesi (UÜ) 2017-2018 Akademik Yılı açılış töreninde yaptığı konuşmada, gençlerin önündeki en büyük engelin tembellik olduğunu söyledi.



İnternetten kolay ulaşılan bilgilerin toplumlara ve ülkelere güç sağlamadığını belirten Çavuşoğlu, "Sizlere tavsiyem, sanal dünyanın esiri değil, efendisi olmanızdır. Aksi halde telafisi mümkün olmayacak bir teknoloji mağduriyetiyle karşılaşabiliriz. Belli bir amaca yönelikse her paylaşımı önemli ancak amaçsız ve hayattaki önceliklerini ihmal ederek, sanal alemde kaybolup giden zamanların büyük bir kayıp olduğunu ifade etmeliyim." diye konuştu.



Sosyal medyayı adeta bir silah olarak kullanan terör örgütlerine karşı son derece müteyakkız olmak gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Yaptığımız paylaşımların biz farkında olmasak da terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürebileceğini bilmeliyiz. Terör örgütlerinin sanal alemdeki etkinliğini göz ardı etmemeliyiz. Yaptıkları her eylemle insanlığa ve İslam'a büyük zararlar veren eli kanlı çetelerin, değerlerimizin içini boşaltan akılların gençlerimizi ve geleceğimizi çalmasına asla müsaade etmemeliyiz." ifadesini kullandı.



Çavuşoğlu, Türkiye'nin yükseköğretim alanında son dönemde büyük mesafeye katettiğinin altını çizerek, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Devlet ve vakıf üniversitelerinin sayısı 2002'de 73 iken, 2003-2017 arasında 61'i devlet, 43'ü vakıf olmak üzere yeni üniversitenin kurulmasıyla toplam üniversite sayısı 177'ye ulaşmıştır. Bu sayı, 7 vakıf meslek yüksekokulu ile 183 oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Her ile bir üniversite' hedefini koyduğu zaman yeni üniversitelerin açılmaması için hükümetimizin önüne set çekmeye kalkan o kaskatı muhalefeti anımsayın lütfen. Altyapının, öğretim üyesi sayısının azlığından dem vurarak, aslında bir öz güven eksikliğiyle engel olmaya başladılar. Ancak her şeye rağmen ülkemiz, üniversite sayısı bakımından çok büyük noksanlıkları geride bıraktı. Şimdi gelinen noktada başka hedefler bizi bekliyor. Bütün üniversitelerimizin dünyayla yarışacak seviyelere gelmesi için kararlılıkla gayret etmeliyiz."



"Eğitimde ileri seviyelere ulaşmak, en önemli hedef"



Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin 2002'den bu yana yaklaşık 11,4 kat artırıldığını aktaran Hakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin 21. yüzyılda önüne koyduğu hedeflere ancak eğitimle ulaşabileceğinin farkında olarak, geçmiş yıllarda olduğu gibi 2017'de de bütçeden en fazla payı yine eğitime ayırdığına dikkati çekti.



Çavuşoğlu, "Eğitim bütçesi, 2002'de toplam 10 milyar lirayken 2017'de Milli Eğitim Bakanlığına 85 milyar, yüksek öğretim kurumları ve üniversitelere 25 milyar lira olmuştur. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ile Kredi Yurtlar Kurumu eğitim bütçesiyle toplam 122 milyar lira olarak belirlenmiştir. Yani 10 milyardan 122 milyar liraya gelinmiştir. Bu, dikkate değer bir husustur." dedi.



Diğer tüm alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da ulaşılan seviyeyi Türk milleti için yeterli bulmadıklarını söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Bu milletin onurunu korumanın, milletimizin refah seviyesini yükseltmekle olacağını düşünen bir anlayışın sahipleriyiz. Aziz milletimizin her alanda hizmetkarı olarak eğitim alanında da daha ileri seviyelere ulaşmak, en önemli hedeflerimizden biridir. Okuyan, düşünen ve düşündüğünü uygulayan gelecek nesillere ulaşmak için gençlerimize güvenmeliyiz. Gençlerimize duyduğumuz güvenin bir tezahürü olarak seçilme yaşını önce 30'dan 25'e, sonra da 18'e indirdik. Bizim neden gençlere güvenmemiz gerektiğini 15 Temmuz 2016 gecesi hainlere karşı herkesten önce ecdadına yaraşır şekilde meydanlara inerek ülkesine, milletine ve demokrasisine sahip çıkan gençlerimiz ortaya koymuştur. Milli ve manevi değerlerin şuurundaki gençliğimizle gurur duyarken, onlarla daha güçlü bir Türkiye olarak, daha güçlü bir Türkiye bırakmak için var gücümüzle çaba göstermeye devam edeceğiz."



Çeşitli zorluklarla mücadele eden ülkelerin de Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bugün Arakan'da dökülen gözyaşı da Suriye'de dökülen gözyaşı da birdir. Filistin'in mazlum çehresi, savaşların, yoksulluğun ve açlığın pençesindeki Afrikalı çocuğun hüzünlü çehresiyle birdir. Farklı dilleri konuşan, farklı ırklara ve dinlere mensup toplumların yaşadığı trajedi, ortaktır. İlim ve irfanın beşiği, kadim medeniyetimizin, sahip olduğumuz eşsiz kültürel mirasın hakkıyla farkında olmak gerekiyor. Kendini tanıyan, öz değerlerinin farkında olan bir nesle sadece milletimizin değil, tüm insanlığın ihtiyacı olduğu açıktır. Tarihin milletimize ve sizlere yüklediği bu sorumluluğun bihakkın yerine getirileceğine inancım tamdır." diye konuştu.



Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, 2023 hedefleri doğrultusunda, dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olmak için akademik hayatta nitelikli bilgi üretimi ve nitelikli insan faktörünün öne çıktığını da sözlerine ekledi.



Törene, AK Parti Bursa milletvekilleri Hüseyin Şahin, Osman Mesten, Muhammed Müfit Aydın, Emine Yavuz Gözgeç, Zekeriya Birkan, Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.