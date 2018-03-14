Başbakan Binalı Yıldırım Azerbaycan'da

– Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi tarafından düzenlenecek olan 6. Küresel Bakü Forumu'na katılmak üzere beraberindeki heyet ile Bakü'ye gelen Başbakan Binali Yıldırım, Haydar Aliyev havalimanında, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı yetkilileri tarafından karşılandı.

Yıldırım resmi temasları kapsamında ilk olarak, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Zagulba sarayında kabul edilecek.

Yıldırım, Azerbaycan Başbakan'ı Artur Rasizade ve Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov'la görüşecek. 6. Küresel Bakü Forumu'na katılacak diğer yabancı devlet ve hükümet başkanlarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülen Başbakan Yıldırım'ın basın ve iş dünyasıyla da temaslarda bulunacak. Başbakan Yıldırım'ın ayrıca 15 Mart Perşembe günü bu yıl "Katılımcı Toplumlar Oluşturmak için Farkları Azaltmak" temasıyla düzenlenecek olan forumun açılış töreninde ve akabinde "Güç: Büyük Güçler ve Diğerleri" temalı panelde konuşacak.