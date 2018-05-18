Başakşehirli Arda Turan'ın Sol Ayağındaki Atel Dikkat Çekti
Başakşehir'de forma giyen Arda Turan, dün gece arkadaşlarıyla tavla oynamak için Bebek'e geldi, tecrübeli futbolcunun sol bacağındaki atel dikkat çekti.
Başakşehir'in yıldız futbolcusu Arda Turan, arkadaşları ile tavla oynamak üzere önceki akşam Bebek Kahve'ye geldi. Habercileri fark eden Arda Turan araçtan ısrarla inmek istemedi. Muhabirlerin beklediğini görünce de otomobilden çıkmak zorunda kaldı.
SOL AYAĞINDAKİ ATEL DİKKAT ÇEKTİ
Kendisini gizlemesinin nedeni; sol ayağındaki ateldi. Arda Turan "Neden oldu?" sorusuna cevap vermeden tavla maçına oturdu. Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Başakşehir-Sivasspor karşılaşmasında hakemlere saldıran Arda Turan 16 maç ceza almıştı.
YORUMLAR (13)
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beter ol emrenin kardeşi andavalCevap Yaz Yayından Kaldır
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ya bıktık artık bu arda mıdır barda mıdır nedir in haberlerindennnn..bu zirzobu heryerde görmeye mahkummuyuz yaaaaa..Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ulu gazi mustafa kemal atatürk ben sporcunun ben zeki çevik ve aynı zamanda AHLAKLISINI SEVERİM DEMİŞ BOŞ VERİN ARDA MARDAYI YA....Cevap Yaz Yayından KaldırGAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK: YO BEN ÖYLE BİRŞEY DEMEDİMYayından Kaldır
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Kişilik ve karakterindeki eşiklik her yerde karşısına çıkıyor. Yazık cok ezik bir kişilik.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır