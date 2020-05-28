BARTIN Yavru karaca keçi sütüyle beslendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BARTIN Yavru karaca keçi sütüyle beslendi

Yavru karaca keçi sütüyle beslendiBARTIN'da bir vatandaşın derede bulduğu yavru karaca, Milli Parklar ekiplerince veterinere götürüldü.

28.05.2020 12:27 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:33

Yavru karaca keçi sütüyle beslendi

BARTIN'da bir vatandaşın derede bulduğu yavru karaca, Milli Parklar ekiplerince veterinere götürüldü. Yavru karacanın beslenmesi için keçiden süt içirildi. Bartın Cöcü Köyü'nde deredeki suyun içinde vatandaşlar tarafından bulunan 1 haftalık yavru karaca jandarma ekiplerine teslim edildi. Arıt Jandarma Karakolunda biberonla süt verilen karaca için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verildi. Milli Parklar ekipleri karacayı veteriner hekime götürdü. Veterinerde, 1 kio 420 gram olduğu tespit edilen yavru karacanın sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Yavru karaca daha sonra beslenmesi için Akgöz köyünde keçi besleyen aileye geçici olarak teslim edildi. Yavru karacanın beslenmesi için keçiler tutularak süt içmesi sağlandı. Karaca, biberona keçi sütü konularak da beslendi. Karacanın 1 haftalık beslenmesinin sonrasında Sinop Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edileceği belirtildi.

BARTIN Yavru karaca keçi sütüyle beslendi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor Haber
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi Haber
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor Haber
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti Haber
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı Haber
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu Haber
Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Son Dakika: İstanbul'da yarın Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu
Son Dakika: İstanbul'da yarın Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu
Boşanma aşamasındaki karısının 'mahrem' fotoğraflarını akrabalarına gönderdi
Boşanma aşamasındaki karısının "mahrem" fotoğraflarını akrabalarına gönderdi
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Son Dakika: NASA'nın 9 yıl sonra düzenleyeceği ilk insanlı uzay seferi 30 Mayıs'a ertelendi
Son Dakika: NASA'nın 9 yıl sonra düzenleyeceği ilk insanlı uzay seferi 30 Mayıs'a ertelendi
Profesör uyardı! Camilerde virüsü yayacak tekbir gibi yüksek sesli konuşmalar alçak tondan yapılmalı
Profesör uyardı! Camilerde virüsü yayacak tekbir gibi yüksek sesli konuşmalar alçak tondan yapılmalı
ABD'deki ırkçılık karşıtı protestolar, şiddet eylemlerine dönüştü
ABD'deki ırkçılık karşıtı protestolar, şiddet eylemlerine dönüştü
'10 milyon liram olsa müziği bırakırım' diyen İrem Derici'ye para yağdı
"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Fenerbahçe, Orhan Ak'ın kulüpte görev alacağına dair çıkan haberleri yalanladı
Fenerbahçe, Orhan Ak'ın kulüpte görev alacağına dair çıkan haberleri yalanladı
Negredo'nun antrenman sırasında Beşiktaş forması giymesi sosyal medyada gündem oldu
Negredo'nun antrenman sırasında Beşiktaş forması giymesi sosyal medyada gündem oldu
Türkiye'nin konuştuğu Robin Hood, bu kez yarım milyonluk veresiye defterini satın aldı
Türkiye'nin konuştuğu Robin Hood, bu kez yarım milyonluk veresiye defterini satın aldı
Normalde 1 buçuk saat süren Cuma namazı Antalya'da 20 dakikada kılınacak
Normalde 1 buçuk saat süren Cuma namazı Antalya'da 20 dakikada kılınacak
Yapı Kredi uluslararası piyasalardan sağladığı kaynağı 970 milyon dolara yükseltti
Yapı Kredi uluslararası piyasalardan sağladığı kaynağı 970 milyon dolara yükseltti
Devlet Bahçeli, Aysun Kayacı'nın sözlerine atıf yaptı
Devlet Bahçeli, Aysun Kayacı'nın sözlerine atıf yaptı
Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüsten 34 kişi hayatını kaybetti, 1035 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüsten 34 kişi hayatını kaybetti, 1035 yeni vaka tespit edildi
Beşiktaş'ta kalmak isteyen Atiba, yönetimin sunduğu 200 bin euroluk teklife şaşırdı
Beşiktaş'ta kalmak isteyen Atiba, yönetimin sunduğu 200 bin euroluk teklife şaşırdı
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat yasağı masaya yatırılacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat yasağı masaya yatırılacak
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
Kırklareli'nin Karadeniz kıyısında 20 kilometrekarelik alan 'askeri yasak bölge' ilan edildi
Kırklareli'nin Karadeniz kıyısında 20 kilometrekarelik alan "askeri yasak bölge" ilan edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akbağ Yeliz Yeşilmen Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu İlhan Cavcav Michael Jordan Kenan Sofuoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Kadın Beşiktaş Fenerbahçe
Şu an buradasınız: BARTIN Yavru karaca keçi sütüyle beslendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 12:34:44. #1.14#
title