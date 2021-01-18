Bartın'da kayıp 3 mürettebat için çalışmalar sürüyor (4)
18.01.2021 16:18 | Son Güncelleme: 18.01.2021 16:23
2 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDUBartın açıklarında kuru yük gemisinin batmasının ardından başlatılan arama çalışmalarında, kayıp 5 mürettebattan 2'sinin daha cansız bedenlerine ulaşıldı.
2 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU
Bartın açıklarında kuru yük gemisinin batmasının ardından başlatılan arama çalışmalarında, kayıp 5 mürettebattan 2'sinin daha cansız bedenlerine ulaşıldı. Cesetlerin, batan geminin 2 kilometre ilerisinde Mugada sahilinin yanındaki araç ve yaya yolu bulunmayan koyda bulunduğu bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN