Bartın'da kayıp 3 mürettebat için çalışmalar sürüyor (4)
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Bartın'da kayıp 3 mürettebat için çalışmalar sürüyor (4)

18.01.2021 16:18 | Son Güncelleme: 18.01.2021 16:23
Bartın'da kayıp 3 mürettebat için çalışmalar sürüyor (4)

2 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDUBartın açıklarında kuru yük gemisinin batmasının ardından başlatılan arama çalışmalarında, kayıp 5 mürettebattan 2'sinin daha cansız bedenlerine ulaşıldı.

2 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU

Bartın açıklarında kuru yük gemisinin batmasının ardından başlatılan arama çalışmalarında, kayıp 5 mürettebattan 2'sinin daha cansız bedenlerine ulaşıldı. Cesetlerin, batan geminin 2 kilometre ilerisinde Mugada sahilinin yanındaki araç ve yaya yolu bulunmayan koyda bulunduğu bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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