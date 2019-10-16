16.10.2019 10:56

- Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlerden milli sporculara mesaj

İSTANBUL - Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerler, kendilerine asker selamı ile destek veren A Milli Futbol Takımı futbolcuları ve şampiyon olan milli sporculara mesaj gönderdi.

Suriye'nin kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan komandolar, kendilerine verdikleri asker selamı ile destek gönderen A Milli Futbol Takımı futbolcuları, Dünya Artistik Cimnastik şampiyonu İbrahim Çolak ve Dünya Büyük Kadınlar Boks şpampiyonu Busenaz Sürmeneli'yi unutmadı. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından 'Kahraman Komandolarımızın kendilerine selam gönderen A Milli Futbol Takımımıza ve şampiyon sporcularımıza mesajı var' başlığıyla paylaşılan videoda Al Abyad'da görev yapan komando askerleri milli sporculara ve tüm Türk milletine selam gönderdi.

Kaynak: İHA