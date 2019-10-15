15.10.2019 16:32

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin, Ekim ayı olağan toplantısının son birleşimi Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten başkanlığında gerçekleştirildi.

Gündemin birinci maddesi olarak Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak adına hazırlanan ortak bildiri metni okunarak, harekata destek verildi.

Fırat'ın doğusunda terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ'ın varlığını sonlandırmak, hudutların ve halkın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek, Suriyelilerin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığı belirtilen bildiride, bu harekatın Türkiye için bir tercih değil zorunluluk olduğunun bilinmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Sınırın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun Türkiye için oluşturduğu tehditin çok açık şekilde görülebileceği dile getirilen bildiride, "Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına alacak olan Barış Pınarı Harekatı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vadetmektedir." ifadesi kullanıldı.

"Barış Pınarı Harekatı bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir." değerlendirmesinde bulunulan bildiride, şunlar kaydedildi:

"Özellikle terör örgütü PKK/PYD/YPG eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin demografik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek Fırat'ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağımıza inanıyoruz. Bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı bölgesinde de yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacaktır. Ülkemizin bu harekat ile gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan biri de Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Türkiye başından beri çözümün, Suriye'nin toprak bütünlüğünden geçtiğini savunmuştur. Şu anda gerçekleştirilen harekat, bu amaç için de önemli bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye halkını ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. Barış Pınarı Harekatı bu çerçevede değerlendirilmelidir.

Bu çerçevede, Belediye Meclisi olarak, Barış Pınarı Harekatı'nda ülkemizin ve Kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. İnanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak, bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi olarak harekatın başarıyla tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakar askerimize muvaffakiyetler diliyoruz."

Ortak metnin okunmasının ve İstiklal Marşı'nın ardından, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Kaynak: AA