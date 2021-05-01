Barış Murat Yağcı'dan Cemal Can Canseven'e şok sözler!
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Barış Murat Yağcı'dan Cemal Can Canseven'e şok sözler!

Barış Murat Yağcı'dan Cemal Can Canseven'e şok sözler!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Survivor yarışmasıyla büyük bir çıkış yakalayan Barış Murat Yağcı "Her Şeye Rağmen" adlı kitabında Cemal Can'ı kastederek "Kazanan kişinin 'survivor' olduğunu hiçbir zaman düşünmedim" ifadelerine yer vererek şok etti. İşte detaylar...

Verdiği röportajda ne demek istediği sorulan Barış Murat Yağcı; "Bir kere bile potaya girmedi. Benim kaç kere ismim çıktı. Halk sayesinde dokuz kez SMS birincisiydim. Gerçek bir 'survivor' değil ki.

"BAZI ŞEYLER İLGİNÇ GELİYOR"

Çocuğu seviyorum ama benim omzumda kapsül parçalı, iki kırığım varken bununla ilgili ağlamıyordum. Ama o, omzunu parkurda bir yere sürtüyor ve ağlıyordu. Bazı şeyler ilginç geliyor" ifadelerini kullandı.

Barış Murat Yağcı, Survivor 2020'de Cemal Can Canseven'in ardından ikinci olmuştu. Yağcı ile Canseven'in bir süredir küs oldukları da iddia ediliyordu.

"SAKATLIK SONRASI PERFORMANSIM DÜŞTÜ"

Barış Murat Yağcı, Hürriyet'ten Hakan Gence'nin "O zaman sen neden 'survivor' olamadın?" sorusuna, "Son bir buçuk ay bireyselliğe geçtiğimizde omzum artık bitik durumdaydı. Yoksa ilk dört aylık performansım yarışma tarihindeki en iyi rekordu. Beşinci ayda sakatlık yaşadıktan sonra performansım düştü" yanıtını verdi.

Kaynak: Snob Magazin

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