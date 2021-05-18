Baraj neden yok, bitti mi, final mi yaptı? Baraj dizisi sezon finali mi oldu, tamamen bitti mi?
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Baraj neden yok, bitti mi, final mi yaptı? Baraj dizisi sezon finali mi oldu, tamamen bitti mi?

Baraj neden yok, bitti mi, final mi yaptı? Baraj dizisi sezon finali mi oldu, tamamen bitti mi?
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Ekranların sevilen dizisi Baraj her hafta Salı günleri yayınlanıyordu. Fakat bugün ekranlara gelmedi. Bunun ardından Baraj bitti mi, final mi oldu, neden başlamadı merak edildi. Baraj yok mu, final mi oldu merak ediliyor. Peki Baraj ne zaman başlayacak? Baraj tamamen bitti mi?

Baraj bitti mi, final mi yaptı? Baraj neden final oldu? Baraj neden tamamen bitti? Baraj geçtiğimiz hafta tamamen bitmişti. Bunun ardından Baraj neden final yaptı? Açıklama yapıldı mı? merak edildi. Detaylar haberimizde.

BARAJ FİNAL Mİ YAPTI, BİTTİ Mİ?

Baraj dizisi geçtiğimiz hafta 11 Mayıs Salı günü final bölümüyle ekranlara veda etmişti.

Dizinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklama:

"#Baraj'ın dün akşamki final bölümünde Nehir ve Nazım kavuştu! Gözleri kalp şeklinde gülümseyen yüz Tekrar izlemek için tıkla. @FOXTurkiye"

Baraj neden yok, bitti mi, final mi yaptı? Baraj dizisi sezon finali mi oldu, tamamen bitti mi?

Buna göre dizi geçtiğimiz hafta final oldu. Dizi sezon finali değil tamamen final yapmıştır.

BARAJ FİNAL BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Nazım'ın suçsuzluğunu kanıtlayabilmesi Bahar'ın iki dudağının arasındadır ama Bahar'ın sonsuza dek sessiz kalması için her şeyi yapabilecek birileri vardır. Tarık, Nehir'i ne olursa olsun elde edebilmek için artık her şeyi göze almıştır. Tarık tarafından kandırıldığını anlayan Zahra ise intikamını almak için gözlerini karartır.

Nazım özgürlüğünü kazanabilecek, Nehir ve Nazım sonunda mutlu sonlarına kavuşabilecekler midir?

BARAJ OYUNCULARI KİMLER?

Feyyaz Duman (Nazım Güney)

Biran Damla Yılmaz (Nehir Aksu)

Burak Yörük (Tarık Yılmaz)

Sumru Yavrucuk (Zerrin)

İman Casablanca (Zahra)

Gizem Karaca (Bahar)

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