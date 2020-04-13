Baraj gölünde kaybolan gencin cesedi bulundu Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Karatepe Aslantaş Barajı gölünde 2 arkadaşıyla balık tutmak için açıldıkları kayığın batması sonucu suya düşerek kaybolan 17 yaşındaki gencin cesedi bulunarak gölden çıkarıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Karatepe Aslantaş Barajı gölünde 2 arkadaşıyla balık tutmak için açıldıkları kayığın batması sonucu suya düşerek kaybolan 17 yaşındaki gencin cesedi bulunarak gölden çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Sarıdal (17), Burak Ç. ve Ali B. isimli üç arkadaş, ilçeye bağlı Bahadırlı köyündeki Karatepe Aslantaş Barajı gölüne balık tutmak için kayıkla açıldı. Bir süre sonra su almaya başlayan kayık alabora olarak battı. Kayıktan atlayıp yüzerek kıyıya çıkan Burak Ç. ve Ali B. kurtulurken, Mustafa Sarıdal kayıkla birlikte suya battı. Boğulmaktan kurtulan 2 kişi durumu hemen jandarmaya ve 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, boğulmaktan son anda kurtulan 2 genci ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırdı. Baraj gölünde kaybolan Mustafa Sarıdal'ın sudan çıkartılması için Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı dalgıç polisler istendi. Baraj gölüne gelen dalgıçlar, aramalar sonucu gencin cesedine ulaştı. Sudan çıkartılan gencin cesedi, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Faciayla biten balık tutma macerasında üç arkadaşın da korona virüs tedbirleri kapsamında yaşlarının 20 yaş altında olduğu için sokağa çıkma yasağı kapsamında oldukları öğrenildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA