Bankalara aşısız giriliyor mu? Aşı olmayanlar bankalara alınmıyor mu?
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Bankalara aşısız giriliyor mu? Aşı olmayanlar bankalara alınmıyor mu?

Bankalara aşısız giriliyor mu? Aşı olmayanlar bankalara alınmıyor mu?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Son Dakika: 6 Eylül itibariyle uygulanmaya başlayan aşı olmayan kişilere PCR testi zorunluluğu geldi. Aşı olmayan vatandaşların bankaya girip giremediği merak konusu oldu. Peki, Bankalara aşısız giriliyor mu? Aşı olmayanlar bankalara alınmıyor mu? Aşı zorunluluğu nerelerde var?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre, aşı olmayan kişilerin, konser, sinema ve tiyatro gibi toplu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu uygulaması başladı. Aşı olmayan kişilerin bankaya girip giremediği merak konusu oldu. Peki, Bankalara aşısız giriliyor mu? Aşı olmayanlar bankalara alınmıyor mu? Aşı zorunluluğu nerelerde var? İşte detaylar haberimizde...

BANKALARA AŞISIZ GİRİLİYOR MU?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan "PCR testi zorunluluğu" konulu genelgede yer alan detaylara göre, bankalara girişlerde aşı veya PCR testi zorunluluğu henüz bulunmuyor.
Girişlerde yalnızca ateş ölçümü ve HES kodu kontrolü yapılıyor.
Yapı Kredi şubelerine koronavirüs aşısı olmayan banka müşterilerinin alınmayacağı iddiası sosyal medyada çok tartışıldı.

AŞI ZORUNLULUĞU NERELERDE VAR?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre, aşı olmayan kişilerin, konser, sinema ve tiyatro gibi toplu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu uygulaması başladı.

Valilikler ya da kaymakamlıklarca toplu diğer etkinlikler veya faaliyetlere gidecek hastalığı geçirmemiş veya aşısız kişiler için HES kodu üzerinden test zorunluluğu getirildi. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Aynı zamanda sinema, konser, tiyatro gibi toplu faaliyetlerde de PCR testi istenecek. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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